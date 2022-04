Isola dei famosi 2022: Jeremias Rodriguez dopo il confronto con Nicolas Vaporidis attacca tutti

Isola dei famosi 2022, ultimi gossip e news. Il controverso, chiacchierato e discusso personaggio tv argentino Jeremias Rodriguez dopo il confronto con il famoso e popolare attore Nicolas Vaporidis ha attaccato tutti durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

Qualche istante prima dell’uscita di Gustavo Rodriguez, a causa del televoto, suo figlio Jeremias Rodriguez è sbottato: “Spero che esca mio padre così si salva. No, non voglio che si salvi al televoto, ma che esca, perché uscendo è la salvezza. Dopo spero di uscire io così mi salvo pure io dopo di lui“. Poco dopo il naufrago vip argentino dell’Isola dei famosi ha chiesto ai suoi compagni di nominarlo, così che possa uscire senza ritirarsi.

Ieri Ilary Blasi ha messo a confronto Nicolas Vaporidis con Jeremias, visto tutte le cattiverie che si sono detti in queste settimane. Mentre l’attore si è prestato alla richiesta della conduttrice, Rodriguez ha fatto i capricci: “Non ho nulla da dire, nulla, va bene così. Nulla da dire, mi va bene così, avete ragione sempre voi, principalmente Vladimir Luxuria“. Le critiche dell’opinionista fissa dell’Isola dei famosi ed ex deputata di Rifondazione Comunista l’hanno turbato molto.

Il naufrago vip argentino ha poi continuato: “Bravi complimenti, non dico nulla. No non dico nulla, nulla da dire, no, nulla avete ragione voi e siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni – ha concluso stizzito il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“.

Un faccia a faccia che non riesce ad appianare le divergenze tra Jeremias e Nicolas, i due Naufraghi rimangono sulle loro posizioni Isola #Isola pic.twitter.com/BtYaMp3dS4 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 14, 2022

E voi che ne pensate? Da che parte state? Siete d’accordo con le critiche al vetriolo di Jeremias contro autori, produzione e concorrenti dell’Isola?