Isola dei famosi 2022: Marialaura De Vitis vola in Honduras, Barbara d’Urso è felicissima

Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. La pupa vip Marialaura De Vitis è volata in Honduras, dopo aver vinto in coppia con Edoardo l’edizione 2022 del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show condotto dalla famosa e popolare presentatrice tv e attrice Barbara d’Urso. L’ex dottoressa Giò è felicissima.

Marialaura De Vitis – Foto: Instagram

L’ex compagna mediatica di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, sarà una delle nuove naufraghe vip dell’Isola dei famosi 2022 insieme a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha rivelato: “Sapete perché Marialaura De Vitis non è qui con noi? Perché con grande orgoglio, perché Maria Laura è una d’Urso-creatura che ho voluto fortemente, è in Honduras! Per l’ennesima volta una d’Urso-creatura sta per partecipare a L’Isola dei Famosi! Ora lei è in Honduras! L’hanno vista e l’hanno presa! Siamo tutti una grande famiglia noi di Mediaset”.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha ovviamente ringraziato: “Sei fantastica Barbara perché mi hai dato fiducia, ho anche sentito Paolo Brosio mi ha fatto i complimenti per aver vinto La Pupa e il Secchione. Si è complimentato con me e sono contenta perché per me il suo pensiero conta“.

In diretta dall'Honduras, Maria Laura De Vitis!



Dopo aver vinto #LaPupaeilSecchioneShow, sarà una nuova naufraga dell'#Isola! ? pic.twitter.com/gdgYsvjjgT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 4, 2022

Gli autori del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, hanno attinto a piene mani dagli opinionisti d’ursiani di Pomeriggio 5. Fra i tanti Paola Caruso, Francesca Cipriani, Sarah Altobello, Taylor Mega, Fariba Tehrani, Laura Maddaloni, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi.