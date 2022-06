Isola dei famosi 2022 news e gossip, Carmen Di Pietro nel mirino: “Falsa, fa gli show, insulta e dice cattiverie”

Isola dei famosi 2022, ultimi news e gossip. La showgirl, opinionista e personaggio tv Carmen Di Pietro è stata accusata di essere falsa, di fare gli show e di dire cattiverie. La furibonda lite con Marco Maccarini continua a far discutere.

Carmen Di Pietro – Foto: Facebook

La showgirl e opinionista di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso è andata all’attacco: “Mi accusi che voglio mettermi in mostra e non è vero! In questa storia c’entro anche io perché stavo per ustionarmi come Pamela. Volevo spostare quell’affare ed era infuocato. No smettila sei bugiardo e sei tu che vuoi farti vedere e fare gli spettacoli. Combini solo disastri da quando sei qui. Lo pensano tutti e non hanno il coraggio di dirtelo”.

Secondo lei, Marco dal suo arrivo a Cayo Cochinos avrebbe fatto soltanto danni.

La showgirl Carmen Di Pietro ha aggiunto: “Io faccio lo show? Lui prende questa esperienza come un palco. Io non faccio lo show è lui che lo fa. Vuole fare spettacolo e mi sono quasi fatta male con quella sua invenzione. Ho visto Pamela piangere e mi ha spiegato che era colpa di Marco e di quel coso di ferro. Così io volevo spostarlo, così rimaneva anche la mia mano appiccicata al barattolo. Noi ci facciamo male e io faccio lo spettacolo? Buffone che non è altro. Vuole sperimentare? Se ne stia per cavoli suoi e non dove siamo noi. Fa le creazioni lontano e così non ferisce nessuno. Da quando è arrivato non ha fatto niente di buono. Anzi ha combinato soltanto guai. La smettesse con le sue sperimentazioni, che da quando ha toccato la capanna adesso ci piove dentro”.

Marco Maccarini ha dichiarato: “Carmen ha aggiunto un carico inutile. Pamela si era fatta male e non era necessario il suo giochino. Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie. Mi dice che faccio tutto sbagliato e mi prende in giro. Oggi è successa una cosa grave e non avevo voglia di fare spettacolo come fa lei”.