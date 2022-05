Isola dei famosi 2022 news e gossip: Clemente Russo accusato di aver minacciato Nicolas Vaporidis

Isola dei famosi 2022 news e gossip: il pugile Clemente Russo è stato accusato di aver minacciato l’attore Nicolas Vaporidis. Il caso è esploso nel corso dell’ultima puntata di ieri del famoso e popolare reality show di Canale 5. La conduttrice tv Ilary Blasi ha chiesto delucidazioni ai naufraghi vip: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”.

L’inviato dell’Isola dei famosi 2022, Alvin, ha cercato invano di minimizzare: “Come puoi immaginare si sono scaldati gli animi dopo la prova e sono volate delle parole. Ricordavo ai naufraghi di moderare i termini e di scendere con l’aggressività“.

La naufraga vip Guendalina Tavassi è tornata sull’argomento: “Bisogna andare piano con le minacce! La minaccia grave l’abbiamo sentita è stata registrata. Sì l’hanno sentita tutti. Questa è brutta come cosa dai“.

Alvin dopo l’insistenza di Ilary ha riportato quello che ha saputo dai naufraghi: “Si tratta di minacce di Laura e Clemente Russo che sono state dette a Nicolas Vaporidis e viceversa credo. Io non ero presente alla dinamica“.

L’ex concorrente del GF Vip Clemente Russo ha poi preso la parola ed ha raccontato la sua versione: “Allora adesso spiego io come sono andate le cose. La minaccia è stata un gesto con le mani accompagnato da parole. E voi però statevi zitti. Io prima gli ho detto ‘dopo ti faccio un c**o così in Palapa davanti a tutti’. Però intendevo che glielo facevo a parole. Anche perché parlando di lui ci siamo scordati di dire tante cose. Ma ne parliamo con calma e gli facciamo un cuore così, a parole ovviamente“.

Nicolas Vapodiris ha accusato il compagno di gioco di non saper stare al gioco e non essere un bell’esempio: “Lui mi ha guardato male e mi ha detto ‘io te lo faccio così dopo’. Un pugile campione olimpico che dice queste cose. Questa non è sportività e non sanno stare al gioco. Ragazzi mi ha detto proprio ‘ti faccio un c… così’. Questo detto da un pugile dei pesi massimi non credo sia una bella cosa da dire in diretta televisiva“.