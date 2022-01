Isola dei Famosi 2022: Nicola Savino e Vladimir Luxuria saranno i nuovi opinionisti

Cresce l’attesa per la 16esima edizione de L’isola dei Famosi e tra i vari cambiamenti in atto c’è stato anche quello degli opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi- foto it.wikipedia.org

La fine del Grande Fratello Vip è ancora lontana, ma alla chiusura della porta rossa della Casa più spiata d’Italia corrisponderà l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5.

A guidare questa edizione del survivor show sarà ancora Ilary Blasi, confermata al timone per il secondo anno di seguito dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi nel 2021.

Stando a quanto rivelato da Tv Blog, la conduttrice condividerà l’esperienza con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti in sostituzione di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria hanno molto da offrire al programma: il primo ha ricoperto il ruolo di conduttore nel 2011 e nel 2012 mentre la seconda è stata concorrente nel 2008, inviata nel 2012 e opinionista nel 2017.

Inoltre i due nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi hanno già avuto modo di lavorare insieme con Back to school.

Non si sa ancora se verrà aggiunto un terzo opinionista, ma sembra quasi certo che l’inviato de L’isola dei Famosi 2022 sarà di nuovo Massimiliano Rosolino.

Per quanto riguarda il cast, invece, non ci sono ancora notizie certe e le ipotesi si sprecano: Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Luca e Gianmarco Onestini (fratelli ed ex concorrenti di vari reality show), Lorenzo Amoruso e Hakan Sukur (ex calciatori) e Pago (cantante).

E ancora, si vocifera la partecipazione di Loredana Lecciso (giornalista e moglie di Al Bano), Jasmine Carrisi (figlia di Loredana Lecciso e Al Bano), Alessia Fabiani (ex Non è la Rai), Antonella Fiordelisi (schermitrice e influencer), Jedà (compagno di Vera Gemma) e Luigi Oliva (ex fidanzato di Pamela Prati).

Non ci resta che attendere ulteriori news riguardanti L’Isola dei Famosi 2022 per farci un’idea su quello che ci aspetterà in primavera.