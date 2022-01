Isola dei famosi 2022: Pago si candida come naufrago

Isola dei famosi 2022: ultime news e anticipazioni. Il noto cantante ed ex concorrente di Temptation Island Vip, Music Farm e Grande Fratello Vip, Pago, si è candidato come naufrago vip della nuova e prossima edizione del reality show di Canale 5 che sarà condotta nuovamente dalla presentatrice tv Ilary Blasi. L’ennesima bocciatura al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus ha lasciato strascichi: “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica. Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro“.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Pago ha dichiarato che gli piacerebbe molto partecipare alla nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi: “Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo“.

Altri concorrenti di reality show si sono autocandidati. Qualche esempio? Il modello ed ex concorrente del GF Vip 6, Andrea Casalino. A novembre 2021 è stato ospite della seconda edizione della rubrica social I Sogni C…ostruiti condotta dall’opinionista e docente pugliese Vito Maria Camposeo sul suo canale IGTV @victorangelobiondo. Il bellissimo, sensuale e intrigante modello e attore originario di Brindisi ha parlato della sua breve esperienza come concorrente del famoso e longevo reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, dei suoi progetti e del suo libro intitolato “Alleniamo la vita“, edito da Herkules Books, che è già disponibile dall’11 marzo scorso in tutte le edicole, store fisici e piattaforme web (Mondadori Store, Amazon, IBS, Libraccio, La Feltrinelli, ecc.). L’ex gieffino, fondatore della Uroboro Crossfit ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Casalino, ha espresso anche i suoi sogni costruiti e ostruiti.

Parteciperebbe volentieri a un altro reality show, quale? L’Isola dei famosi! “Sto avendo parecchi feedback positivi per quel reality – ha confessato il modello e attore di Brindisi -. Sono un ragazzo molto sportivo e coinvolgente. Sì, certo l’Isola mi potrebbe incuriosire molto”.



Parteciperebbe volentieri come naufrago vip dell’Isola dei famosi anche Nicola Vivarelli, in arte Sirius di Uomini e Donne che ha corteggiato la celebre dama torinese del trono over Gemma Galgani, nonostante i 40 anni di differenza.