Isola dei famosi 2022: svelati i cachet di Cicciolina, Marco Melandri e Lory Del Santo

Isola dei famosi 2022: ultime news e indiscrezioni. Quanto guadagnano i naufraghi vip? Qual è il compenso che percepiscono i personaggi famosi protagonisti della nuova edizione del chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi? Da alcune ore sono finiti online i presunti cachet di alcuni dei grandi protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi: da Ilona Staller alias Cicciolina a Marco Melandri fino a Lory Del Santo.

Se da un lato continua a far notizia sul web il ritiro clamoroso dell’ex concorrente del Grande Fratello Patrizia Bonetti, dall’altro lato non si fa altro che parlare dei presunti guadagni degli attuali naufraghi vip dell’Isola dei famosi.

I più pagati di questa edizione del reality show di Canale 5 sarebbero Marco Melandri, Cicciolina e la già vincitrice dell’Isola dei famosi 3 Lory Del Santo.

Tutti i dettagli sono stati forniti dal portale MOWMag. “Prima di tutto, un’informazione importante, lato pecuniario, che riguarda tutti i naufraghi di questa edizione: i loro compensi settimanali vanno da 5 a 10mila euro a settimana – si legge su MOWMag –. Naturalmente, non ci sono fonti ufficiali Mediaset a smentire o confermare queste cifre. Quello che è certo, però, è che i rumors si rincorrono insistenti sul web in assoluto accordo sulla quantificazione del compenso medio di un concorrente isolano. Sì, ma allora Melandri? Il campione di MotoGP risulta essere tra i naufraghi più pagati di questa edizione, insieme a Lory Del Santo e Ilona Staller. Tutti e tre, infatti, su questo ipotetico podio dei Paperoni dell’Isola, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana. Non male!”.

Clemente Russo, Carmen Di Pietro, I Cugini di Campagna, Antonio Zequila, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi potrebbero ambire a prendere 5 mila euro a settimana, gli “sconosciuti” del cast potrebbero prendere molto meno.