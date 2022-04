Isola dei famosi, Arianna David su Ilary Blasi: “Fa rimpiangere Simona Ventura”

Isola dei famosi, ultime news e anticipazioni. La 48enne conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana, vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 1993 Arianna David ha bocciato Ilary Blasi durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, dichiarando che fa rimpiangere l’ex presentatrice del famoso e popolare reality show, Simona Ventura.

L’ex naufraga vip ha rivelato: “Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”.

Lei è convinta che, dietro la composizione di un cast, si celino ragioni economiche. Tanto da riscontrare delle oggettive difficoltà ad ingaggiare stelle di primo livello: “Oggi i compensi in televisione sono molto cambiati quindi non ci sono dei cast stellari. Io all’epoca con il cachet de L’Isola dei Famosi – ha confessato Arianna – mi sono comprata una casa. Ora non è più così. Penso che oggi i concorrenti possano al massimo regalarsi una vacanza a Coccia di Morto”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Arianna David? Ilary Blasi fa davvero rimpiangere Simona Ventura?

