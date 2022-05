Isola dei famosi, Clemente Russo: “Mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger”

Isola dei famosi 2022, ultime news e indiscrezioni. Il pugile Clemente Russo è stato eliminato dal famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Il marito di Laura Maddaloni ha preso soltanto il 9% delle preferenze, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal. Tornato sui social, Clemente Russo ha dichiarato che l’hanno deluso Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Alessandro, ma soprattutto Roger Balduino.

Clemente ha dichiarato ai suoi followers: “Nicolas Vaporidis, lui è senza ombra di dubbio il più falso. Ce ne sono altri. Infatti mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger. I sassolini nelle scarpe io non ce li ho mai, però se proprio me li devo togliere questi sassolini dico: ‘Ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori adesso fatemi vedere quanto valete da soli’. Invece mi farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo, Jeremias, Roberta e Antonio”.

Russo ha poi concluso: “Perché quelli del mio team sono usciti? Il nostro gruppo non era purtroppo coeso come quello dei Cucarachas“.

Gli scontri durissimi contro Nicolas Vaporidis e l’ex gieffina Guendalina Tavassi in Honduras hanno tenuto banco per diverso tempo in tv, sui social e in radio. L’ex concorrente del GF Vip Clemente Russo aveva sempre rispedito al mittente le accuse di minacce a Nicolas.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale. Stay tuned!