Isola dei Famosi: il reality chiude definitivamente?

I cambiamenti dell’ultimo minuto sembrano nascondere molto di più: l’Isola dei Famosi potrebbe chiudere i battenti. Quanto c’è di vero?

Ilary Blasi Isola dei Famosi 2022- foto mediasetplay.mediaset.it

Dall’arrivo di nuovi correnti al cambio programmazione fino allo spostamento della data della finale, questa edizione del survivor show ci ha abituati agli stravolgimenti. Quello che nessuno credeva è che potesse essere l’ultima edizione.

Secondo The Pipol Tv, infatti, l’Isola dei Famosi potrebbe chiudere definitivamente al termine di questa edizione condotta di nuovo da Ilary Blasi.

A quanto pare, nonostante i risultati soddisfacenti, sembra che Mediaset non abbia intenzione di puntare di nuovo sul programma.

Se le indiscrezioni dovessero essere vere allora la scelta confermerebbe la volontà del Biscione di apportare dei cambiamenti ad ampio raggio.

Dalla riduzione dei programmi di Barbara d’Urso e all’implementazione delle fiction: si respira aria di cambiamento da un po’ in casa Mediaset. A salvarsi (per ora) è il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Tuttavia il fatto che Mediaset non abbia intenzione di rinnovare l’appuntamento con l’Isola dei Famosi non significa che il programma sparirà. Potrebbe spostarsi sui canali Rai o su piattaforma digitale.

Per il momento l’indiscrezione bomba non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Anche la stessa conduttrice non si è espressa a riguardo.

Quello che si sa è che l’Isola dei Famosi 2022 condotta di Ilary Blasi ha portato a casa dei risultati soddisfacenti al netto degli alti e bassi e dei cambi di programmazione.