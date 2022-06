Isola dei famosi, ultime news e anticipazioni. La nota attrice, showgirl e regista Lory Del Santo è stata eliminata dal reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La sua eliminazione sta facendo molto discutere in Rete anche perché è stata difesa con tenacia e durezza dal suo manager Paolo Chiparo sui social.

Isola dei famosi: la difesa del manager di Lory Del Santo

Il manager di Lory Del Santo ha esordito così su Instagram: “Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io. Di certo Lory non pensava di vincere l’Isola, non era nei suoi piani e tantomeno nelle mie previsioni. Un’Isola Lory l’aveva già vinta, 15 anni fa. Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno”.

Ha poi continuato: “Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna, anche se qualcuno adesso dirà, che i reality non sono programmi che hanno il compito di educare o di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solamente di regalare spensieratezza. Io invece, credo che i reality hanno il potere della comunicazione e quindi il dovere di lanciare dei messaggi positivi e inni alla vita. La storia di Lory poteva essere d’esempio per tante donne fragili, che vivono nel dolore, lo stesso dolore che ancora prova Lory, con cui ha imparato a convivere”.

Ha mosso accuse anche nei confronti della produzione: “Mi ritengo onorato e fiero di rappresentare una DONNA con la D maiuscola. Una donna leale e coraggiosa, che ha deciso con umiltà di riprovare la stessa esperienza che l’Isola le aveva regalato. Una donna che si è rimessa in gioco, accettando di partecipare senza ambizioni di nessun tipo. Certamente non aveva nessun bisogno di mettersi in mostra. Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande DONNA, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”.