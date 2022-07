Isola dei famosi: Luca Di Carlo dà in beneficenza occhiali e abiti per aiutare le organizzazioni animaliste

Isola dei famosi 2022: ultime news e indiscrezioni. Il noto avvocato Luca Di Carlo darà in beneficenza il ricavato economico della vendita di occhiali e abiti indossati durante le ospitate in studio al famoso e popolare reality show di Canale 5 per aiutare le organizzazioni che difendono i diritti alla vita e alla libertà degli animali. La serie di occhiali di Luca Di Carlo verrà battuta dalla casa d’aste Sotheby’s New York e la base di vendita parte da 100.000 dollari.

L’avvocato del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha lanciato un accorato appello: “Tutte le nazioni hanno il dovere di tutelare il delicato ecosistema del pianeta Terra”.

Nella puntata televisiva del 7 maggio scorso dell’Isola dei famosi, l’avvocato aveva dichiarato: “Il senso della vita è quello di tutelare il diritto alla vita e alla libertà di qualsiasi creatura vivente, umani e animali”.

Luca Di Carlo probabile concorrente del GF Vip 7?

Continuano le indiscrezioni fragorose sui possibili concorrenti e opinionisti della settima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini. Tra i papabili concorrenti del GF Vip 7 spiccano Chadia Rodriguez, Pamela Prati, Carolina Marconi, Guendalina Canessa, Max Felicitas, Gegia, Antonino Spinalbese, Gigliola Cinquetti, Antonella Ferrari e anche Luca Di Carlo.

Luca Di Carlo, Ilona Staller e Ilary Blasi nello studio tv dell’Isola dei famosi – Foto: da video

Presenza fissa in studio durante le puntate del famoso e popolare reality show di Canale 5, in questi ultimissimi giorni Luca Di Carlo avrebbe ricevuto un’offerta con cachet stellare per la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7.

L’ Avvocato del Diavolo è diventato una star e icona social ed è “special guest” de L’Isola dei Famosi, presente in tutte le puntate del reality di Ilary Blasi dal quale Alfonso Signorini vorrebbe attingere per la settima edizione del reality.

Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller e di altri assistiti celebri oltre che di PornHub (la più potente piattaforma in Internet), si è contraddistinto per il suo stile particolarissimo e la forte personalità.

Al momento non è dato sapere se ha già sostenuto i provini, come ad esempio Antonella Ferrari e Chadia Rodriguez, oppure no.

Stay tuned per saperne di più!