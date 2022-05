Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis affossa Lory Del Santo: “Falsissima e buffona”. Delia Duran e Alex Belli difendono l’attrice

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Il famoso e popolare attore Nicolas Vaporidis ha accusato Lory Del Santo di essere falsissima e buffona. “Non sei coerente – ha detto Nicolas Vaporidis -. Cara Lory Del Santo, tu vai a dire cattiverie. Poi hai questa voce impostata che tu metti in scena… Io vengo dal teatro Lory, non è vero niente di quello che fai. Non sto al gioco di una buffona di questo tipo, questa donna è una buffona. Questo personaggio che fa – ha continuato – è un personaggio finto. Io a differenza sua sono onesto“.

In studio a L’Isola dei famosi, Delia Duran ha preso le parti della sua amica Lory ed ha attaccato Nicolas Vaporidis: “Prima di tutto ti dico che non è un piacere conoscerti. Hai detto brutte parole su Lory. Sparli malissimo di lei. Pensavo fossi intelligente e invece sei una persona pessima e datti una regolata. Ma non è che questo teatrino è perché hai paura di lei visto che ha già vinto un’Isola. L’umiltà non l’hai ancora fatta vedere e sei tutta una fuffa“.

Su Twitter si è espresso anche il famoso attore, modello e fotografo di moda Alex Belli, che ha bacchettato il naufrago vip dell’Isola dei famosi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha cinguettato: “Questo è l’uomo, colui che usa parole come buffona verso una donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di alti e bassi, che il caro Nicolas non immagina nemmeno! Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory Del Santo che ne devi fare ancora di strada!”.

QUESTO É“uomo”colui che usa parole come“buffona”verso una Donna che ha vissuto una Vita incredibile piena di Alti e bassi,che il caro Nicolas non immagina nemmeno!Perciò sciacquati la bocca Man prima di parlare di Lory delSanto che ne devi fare ancora di strada!#isoladeifamosi pic.twitter.com/KBziZTvaZl — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 28, 2022

