Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis attacca quattro naufraghi: “Spero che nella vita privata non siano così”

Isola dei famosi, ultime news e indiscrezioni. Il vincitore del famoso e popolare reality show di Canale 5, Nicolas Vaporidis, ha attaccato duramente quattro naufraghi vip nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il noto attore ha dichiarato: “Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi ho pensato che era un’occasione unica, questo perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte“.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei famosi 2022 – Foto: Facebook

Nella sua lista nera figurano quattro persone: Lory Del Santo, Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Il vincitore dell’Isola dei famosi 2022 Nicolas Vaporidis ha rivelato: “Non ho trovato nessuna affinità con Lory Del Santo, ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero. Jeremias Rodriguez e i coniugi Russo sono giocatori veri, con profonda conoscenza delle dinamiche dei reality, io non avevo consapevolezza di ciò, sono entrato naif. Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull’Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita. Anche con loro tre non c’è stata nessuna affinità, abbiamo valori opposti”.

Su Carmen Di Pietro ha asserito: “Io non avevo capito il suo registro e all’inizio l’ho osteggiata, criticata. Quando poi ho capito il suo genio comico – ha detto il vincitore Nicolas Vaporidis, mi ha fatto morire dal ridere. È un Checco Zalone al femminile”.