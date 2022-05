Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis contro Lory Del Santo: “Non è sincera e onesta, non credo in niente di quello che fa”

Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Il famoso e popolare attore Nicolas Vaporidis si è scagliato contro l’ex gieffina vip e regista di The Lady, Lory Del Santo, accusandola di essere falsa e disonesta. Il noto attore ha dichiarato: “Lory Del Santo a me non piace per nulla. Non la trovo una persona sincera ed onesta. Anzi credo sia molto falsa e non credo in niente di quello che fa“.

La vincitrice della terza edizione dell’Isola dei famosi ha affossato Nicolas Vaporidis: “Lui è un furbo, attaccarmi lo rende forte perché gli permette di andare in video ecco il succo. Quando c’è lui è come avere un gufo sulle spalle. Lui è sempre pronto a lanciarmi frecce avvelenate. Per me è come il gobbo di Notre Dame. Mi guarda sempre male e di traverso, poi mi attacca per ogni cosa e lo fa inutilmente. I suoi attacchi mi danno fastidio, trama qualcosa sotto e parla sempre male di me con tutti”.

Lory ha poi continuato: “Trovo anche che lui non sia un vero amico di Edoardo. Se lo fosse stato non si sarebbe permesso di giudicare così brutalmente la donna che gli si era avvicinata. Un vero amico non ti giudica, non ti butta in una fossa, ti dà il tempo di riflettere e di pensare. È uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto Mercedesz Henger era contento, rideva, era cambiato. La sua è gelosia e paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve”.

Anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, Nicolas ha fatto a pezzi Lory: “No, non la sopporto, la trovo artefatta, finta, bugiarda. Lei parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, non ti lascia finire di parlare è teatrale. Porto rispetto perché è una signora. In tutta franchezza io fuori non la frequenterei mai ne sono certo. Ogni cosa che fa la sottolinea ed è alla costante ricerca di attenzioni. Poi bisbiglia male di tutti, vedo della malignità in questo. Lory Del Santo continua a non starmi simpatica. Questa donna per ma è finta e no, non la sopporto lo posso anche ripetere“.