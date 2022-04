Isola dei famosi 2022, ultime news e anticipazioni. Nessun dubbio da parte degli autori e della regia del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato squalificato per bestemmia. La decisione è ufficiale e irrevocabile.

I Cugini di Campagna con Alvin – Foto: Screenshot da video

Infatti Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano Michetti dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi in quanto è stato verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos, ha effettivamente usato un’espressione blasfema, proprio come segnalato dal pubblico nel corso della puntata. In una nota stampa diffusa nella serata di oggi, mercoledì 6 aprile, l’azienda si è scusata con i telespettatori per l’episodio definito “inaccettabile”.

La sua avventura in Honduras è durata appena qualche giorno. L’episodio che gli è costato la squalifica si è verificato infatti lunedì, pochi minuti dopo il suo ingresso nel reality show di Canale 5. Michetti si era lanciato dall’elicottero insieme a Nick Luciani, storico compagno di band, quando Alvin gli ha domandato come avesse fatto ad arrivare sull’Isola. “Nuotando”, la risposta. “Eh ma noi ti abbiamo visto con il barchino”, lo ha incalzato l’inviato. E a quel punto Silvano si è lasciato scappare un sonoro: “Eh, porco D..”. La frase è rimbalzata ovunque sui social.

Si tratta della seconda squalifica per bestemmia a L’Isola dei Famosi dopo quella del noto comico e attore toscano Massimo Ceccherini nel 2006.

