Italia’s got talent non tornerà in Sky: lo show è stato cancellato?

Italia’s got talent non tornerà nella prossima stagione televisiva: lo show è stato cancellato e con lui se ne è andata un’era. È tutto vero?

Italia’s got talent 2022- foto instagram.com

Dopo 12 edizioni divise tra Canale 5, SkyUno e TV8 e l’ecletticità dei giudici che si sono susseguiti non ci sintonizzeremo più per guardare Italia’s got talent.

A quanto pare lo show dei talenti non compare all’interno dei palinsesti Sky della prossima stagione appena presentati.

A sostenere la cancellazione dello show sarebbe stato il lento e inesorabile calo di ascolti: 1% su satellite e 3,3% su TV8. Tutto nonostante il format ben collaudato.

Il cambio della giuria (da Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi fino a Frank Matano, Mara Maionchi, Elio e Federica Pellegrini) e dell’avvicendarsi di vari conduttori (da Simone Annichiarico a Lodovica Comello) non sono serviti a dare nuova linfa al programma.

Sarà stata colpa della scarsa visibilità o del cambio di concorrenti nelle varie puntate che non favorisce una preferenza, ma Italia’s got talent non sembra più funzionare come prima.

Purtroppo è difficile che si tratti di un trasloco presso un altro canale, perché nessun palinsesto televisivo propone lo show per la prossima stagione.

A noi non resta che rassegnarci all’idea di non vedere Italia’s got talent nella prossima stagione e sperare che il format ideato da Simon Cowell torni presto a far parte di qualche palinsesto televisivo.