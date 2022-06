Iva Zanicchi nel cast di Ballando con le Stelle: “Selvaggia Lucarelli deve fare attenzione”

Iva Zanicchi è nel cast di Ballando con le Stelle, talent show vip di Raiuno condotto dalla famosa presentatrice tv Selvaggia Lucarelli. Dopo il diciottesimo posto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Voglio amarti, La signora della canzone ha confermato lo scoop del settimanale Oggi in diretta a Radio2: “Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll“.

Iva Zanicchi – Foto: Facebook

La celebre cantante Iva Zanicchi ha dichiarato: “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e vado a ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll. […] Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Non deve esagerare Selvaggia sennò se io mi innervosisco, sai com’è?!”.

Lo scorso anno aveva confessato: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a Ballando, fare una prova, magari come ospite per una sera e poi se vedo che me la cavo bene magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi”.