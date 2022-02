Ivan Gonzalez e Mattia Schillaci verso La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022! Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in anteprima ed esclusiva questo scoop. L’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2 e il figlio del celebre sportivo ed ex calciatore Totò Schillaci e di Rita Bonaccorso sono davvero in pole position per ricoprire i ruoli di “Pupi” Vip nella nuova edizione del programma che sarà condotto dalla famosa e popolare presentatrice tv Barbara d’Urso. Le trattative per entrambi sono piuttosto avviate.

Ivan Gonzalez e Mattia Schillaci – Foto: Instagram/Twitter

Sia l’ex concorrente spagnolo del Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzalez, sia Mattia Schillaci sono stati spesso ospiti, ovviamente per ragioni diverse, nei salotti tv di Barbara d’Urso. Ma non è finita qui!

Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo inoltre che c’è una proposta di rinvio della data di inizio del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022 (la versione italiana del reality show Beauty and the Geek) ad aprile, anche se questa ipotesi è attualmente al vaglio di Mediaset.

Flavia Vento e Mercedesz Henger verso La Pupa e il Secchione e Viceversa

Poche settimane fa vi abbiamo lanciato un altro scoop su questa trasmissione. Vale a dire la partecipazione come concorrenti “pupe” Vip di Flavia Vento e Mercedesz Henger.

Flavia Vento e Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Le due showgirl nonché ex concorrenti di altri importanti reality show, dall’Isola dei famosi a La Fattoria fino al Grande Fratello Vip 5, sono state fortemente volute da Barbara d’Urso. Le due bionde soubrette e opinioniste tv regaleranno battute, gag, gaffe e momenti epici ed esilaranti. Due pupe VIP molto diverse, ma entrambe con caratteri molto forti e determinati, che sicuramente faranno divertire e appassionare il pubblico televisivo.

Barbara d’Urso in total red – Foto: Facebook

Per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022, che si preannuncia davvero scoppiettante e interessante, l’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla aveva posto alcune condizioni alla dirigenza Mediaset: ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.