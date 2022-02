Jasmine Carrisi ha rivelato in una lunga intervista rilasciata a Barbara Fabbroni che sua madre, la showgirl ed ex giornalista pubblicista Loredana Lecciso, le ha trasmesso una mentalità paranoica. La 21enne figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è stata molto decisa: “Essere figlia d’arte mi dà una mano per tanti aspetti sebbene comporti tantissimi pregiudizi”.

Jasmine Carrisi con la sua famiglia – Foto: Instagram

Jasmine va più d’accordo con il papà o con la mamma? Lei ha replicato: “Diciamo che mamma e papà si alternano, a volte, ho bisogno della riflessività e dell’attenzione (quasi ossessiva) ai dettagli di mamma, altre volte, della praticità e durezza di papà”.

Che cosa cambierebbe dei suoi genitori? “Di mia madre cambierei la mentalità un po’ paranoica che mi ha trasmesso – ha confessato Jasmine – Di mio padre la capu tosta, testa dura, come si dice da noi. Ammetto di avercela anch’io!”.

Lei sogna un futuro stabile nella musica, ma non disdegna neppure il cinema. Che rapporto ha con i fratelli? “Con ognuno ho un rapporto differente – ha ammesso Jasmine -, fisicamente viviamo tutti in città diverse, viviamo relazioni a distanza. Con mio fratello Albano Jr, con il quale vivo, ho il rapporto più stretto, siamo l’uno l’opposto dell’altra, ma molto simili per tanti aspetti! Ci bilanciamo. Devo dirti che ormai a 20 anni sono arrivata ad avere un rapporto di amicizia maturo con i miei fratelli – ha concluso -, sono molto aperta e affronto qualsiasi argomento con loro”.

