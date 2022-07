Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati: matrimonio nel deserto per una delle coppie più glamour e ricche del pianeta. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva dal noto portale a stelle e strisce TMZ.com: “Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati e l’hanno fatto come una coppia di ragazzi che cercano di fuggire, dicendo poi ‘sì lo voglio’ nel deserto”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi – Foto: Twitter

“Secondo i documenti del tribunale avuti da TMZ – si continua a leggere sul sito -, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, in Nevada, che è stata elaborata sabato 16 luglio. Adesso quindi i due sono ufficialmente sposati. Una fonte vicina ai Bennifer ci ha avvisati che si sono sposati e la licenza è la prova che ora sono marito e moglie. Non ci sono più dubbi su questo”.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. ? pic.twitter.com/kcifuJQE4I — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2022

La diva americana Jennifer Lopez ha confermato lo scoop di TMZ in una nota diramata alla stampa: “Hanno ragione quando dicono ‘tutto quello di cui hai bisogno è l’amore’. Siamo grati di averne in abbondanza. Una meravigliosa nuova famiglia con 5 bambini stupendi e una vita fantastica”.

“Basta aspettare e puoi trovare il momento migliore della tua vita in un drive through a Las Vegas a mezzogiorno e mezzo nel tunnel dell’amore, con i tuoi figli e quello con cui trascorrerai il resto della tua vita. – ha concluso la cantante di On The Floor e In the morning – L’amore è una cosa grandiosa, forse la migliore, e vale la pena aspettarla. Con tanto amore Jennifer Lynn Affleck”.

J.Lo ha poi condiviso uno scatto social che la ritrae sul letto dopo il matrimonio con Ben Affleck sui suoi profili social, scatenando una raffica di complimenti e auguri da parte dei suoi numerosissimi followers.

Congratulazioni!