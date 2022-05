Jessica Alves e Madonna: “Siamo amiche, mi ha chiesto informazioni sugli interventi al viso”

Jessica Alves e Madonna sono amiche. L’ha rivelato l’ex Ken umano, Rodrigo Alves, rivelando che le ha chiesto informazioni sugli interventi al viso. L’ex star del GF ha dichiarato: “Certo che la conosco ci siamo viste più volte. Ho incontrato Madonna due volte a una festa in casa di un nostro comune amico. La prima volta è stata nel 2017 e l’ultima volta nel 2019, quando stavo iniziando il mio processo di transizione”.

Jessica Alves e Madonna – Foto: Spyit.it

La socialite Jessica Alves ha poi continuato: “Nel 2017, non sono riuscita a parlarle molto a quella festa. Eravamo circa 20 persone al massimo a casa di un mio amico a Knightsbridge. A metà della festa, e dopo aver bevuto un paio di Martini, ci siamo salutate entrambe e lei ha detto che stavo bene. Poi ho detto: ‘Grazie. Stai benissimo anche tu tesoro’ e me ne sono andata. Ma quando l’ho incontrata di nuovo alla stessa festa in casa nel 2019, era più loquace e io ero meno nervosa. Sebbene io sia un fan di Madonna, non volevo metterla a disagio dato che eravamo a un evento informale proprio a casa di un amico”.

La socialite Jessica Alves ha poi affermato: “All’inizio ci sono stati si classici saluti e mi ha chiesto come stavo. Lei era molto interessata ai risultati della mia chirurgia. Nello specifico mi ha chiesto: ’Come hai fatto ad avere la pelle del viso così tesa?’ Quindi le ho detto che ho fatto dei trattamenti, comprese le iniezioni di booster di collagene. Mi ha chiesto un consiglio sulle procedure. Sapeva che sono nata in Brasile e ha detto quanto amasse il Brasile e che parla un po’ di portoghese, anche perché anche lei vive in Portogallo”.

Ha poi concluso: “Madonna è un’icona e la amo come artista ma non gliel’ho mai espresso, tutti in quella piccola festa in casa volevano farla sentire a casa e una persona normale e non Madonna. In molti ci dicono che ci somigliamo e questo è lusinghiero per me. Se raggiungo l’età di Madonna con un bell’aspetto come lei oggi, sarò felice”.