Jessica Antonini contro Fabrizio Corona: “Mi deve dei soldi, è sparito”

Jessica Antonini si è scagliata duramente contro l’ex agente dei paparazzi e controverso personaggio tv Fabrizio Corona. L’ex tronista di Uomini e Donne ha attaccato duramente l’ex concorrente del reality show La Fattoria nonché manager su Instagram. “Sto ancora spettando da settimane che mi richiami – ha detto Jessica – e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie“. Al momento Corona non ha replicato alle accuse.

Jessica Antonini contro il suo ex Davide Lorusso

In queste ultime settimane Jessica Antonini è finita al centro del gossip per aver fatto outing al suo ex fidanzato, Davide Lorusso.

Al settimanale Nuovo, l’ex tronista aveva svelato al giornalista: “Secondo me Davide dentro di lui è gay ma non lo sa”. Poi c’era stata una dura querelle tra lei e il direttore di Nuovo. Davide Lo Russo aveva poi svelato che i due si erano lasciati perché litigavano spesso.

“Spero che sia l’ultima volta che dedico visibilità a questa persona perché ne ho già data parecchia. Questo è un mio pensiero, non è nulla di certo. Una cosa è certa: uno che si comporta male con tante donne e fa dei commenti sotto le foto in un maniera così privata, uno che prende in giro un ragazzino, uno che non ha un minimo di rispetto, uno che non sa cos’è il valore. E una cosa è certa, che è… e non la dico. Chiuso”, aveva sbottato l’ex tronista su Instagram.

L’ex tatuatrice era poi andata su tutte le furie sempre sui social: “Ora hai inventato la scusa che volevi un periodo per te, va bene. Dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna, non portarla alla cresima di famiglia, a pranzo dai suoi il giorno prima di sparire. Hai scritto che non volermi lasciarmi, certo, perché tu pensi che una donna dopo che sparisci stia lì ad aspettarti”.about:blank

E ancora: “Ma che esempio avrei dato a mio figlio? Io un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non lo voglio, una pianta sul divano, uno che non ha un progetto, uno che ha paura di affrontare la vita, uno che non cura la ragazza, uno che prende un bambino come un gioco, uno che a Pasqua o San Valentino non ha manco il pensiero, uno che fa a gara della prima donna, uno che dopo che ti fai 600 km ti lascia a casa tutti i santi venerdì. Non inventare ca**ate perché non sai come difenderti perché poi devo tirare fuori i messaggi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti, oppure le fotine che mandavi? 100mila follower ora li hai fatti, hai fatto due copertine, ti sei fatto figo con quattro cretine e la tizia locale dell’edicola, ma la faccia per me è tutto nella vita”.