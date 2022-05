Jessica Antonini di Uomini e Donne si è fidanzata: il suo nuovo amore è Silvano

Jessica Antonini di Uomini e Donne si è fidanzata. L’ex tronista del trono classico non è più single. Il suo cuore batte per Silvano. Il suo nuovo principe azzurro non fa parte del mondo dello show business italiano. In realtà la loro storia d’amore è sbocciata da un bel po’ di tempo, ma è stata resa nota soltanto nelle ultime ore.

Jessica Antonini ha rivelato ai suoi followers di Instagram che non è più sola a livello sentimentale. Dopo la fine burrascosa della sua precedente love story mediatica conclusa con tanto di outing al suo ex fidanzato, Davide Lorusso, perché secondo lei Davide dentro di lui è gay ma non lo sa, l’ex tronista è tornata a sorridere in amore.

«Non ci credevo neanche io e invece è proprio vero», scrive nel post sui social.

Il nuovo fidanzato di Jessica Antonini non è un volto noto al mondo dello spettacolo. Tra loro la relazione pare vada avanti da qualche mese perché già tempo fa ci sono stati degli indizi che lasciavano trapelare ad un nuovo amore nella vita di Jessica.

Nella dedica a Silvano, l’influencer scrive che la vita l’ha sorpresa quando meno se lo aspettava: «Non hai fatto altro che amarmi dal primo sguardo, non hai fatto altro che corteggiarmi, viziarmi, abbracciarmi, rassicurarmi, supportarmi e sopportarmi. Sei pieno di cose belle dentro che tutti gli uomini dovrebbero avere. Sei l’uomo che auguro a tutte le donne».

