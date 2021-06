Jessica Antonini torna all’attacco del suo ex Davide Lorusso: finiscono online i messaggi privati con un’ex fiamma

Jessica Antonini è tornata all’attacco del suo ex fidanzato Davide Lorusso, pubblicando alcuni suoi messaggi privati con un’ex fiamma. L’ex tronista di Uomini e Donne è davvero infuriata e adirata contro il suo ex compagno. Jessica Antonini sarebbe stata contattata via Instagram da una ragazza che in passato avrebbe frequentato proprio Davide.

“All’inizio ti seguivo per curiosità perché avendolo conosciuto in passato volevo vedere fino a che punto arrivava – avrebbe scritto a Jessica Antonini l’ex flirt di Davide Lorusso –. Meglio scoprirle subito ste cose che mai. A me il mini percorso con lui mi ha solo aiutato ad aprire gli occhi su un’amica falsa, almeno quello glielo riconosco“.

Jessica ha commentato senza peli sulla lingua: “Prima non ci credevo, ma oggi so che questa persona ha fatto un po’ di tutto, ma alla radice c’è proprio il non rispetto e la falsità. Uno che si fa la migliore amica della sua ragazza… Meno male che parlava degli amici. Che posso dirti? Ho proprio scampato una fogna“.

Alcuni giorni fa Davide Lorusso aveva replicato alle insinuazioni della sua ex fidanzata Jessica Antonini in merito al suo presunto orientamento omosessuale a Uomini e Donne Magazine. A decidere di chiudere la relazione d’amore sarebbe stato lui, anche se inizialmente le aveva chiesto solo dei giorni per riflettere. “A Jessica avevo parlato dei miei dubbi nell’ultimo week-end che avevamo trascorso insieme – aveva detto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne -. Non sono mai scappato dalla stazione: ci siamo salutati abbracciandoci. Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata”.

Lorusso aveva poi dichiarato di non averla mai tradita né mancata di rispetto: “Non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”.