Jessica Selassié ha vinto a sorpresa il Grande Fratello Vip 6, battendo in finale l’attore Davide Silvestri e l’aristocratico Barù. La principessina ha trionfato dopo 183 giorni di permanenza e ben 49 prime serate. Jessica Selassié ha vinto il premio di 100mila euro, di cui 50mila da donare in beneficenza. Il chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, che è stato condotto per la terza volta consecutiva dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, ha totalizzato 3.659.000 telespettatori pari al 26,07% di share.

Jessica Selassié – Foto: Facebook

Poco dopo il trionfo al GF Vip 6, Jessica ha dichiarato al TG5: “Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi. Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle”.

Poi, una dichiarazione che non è stata trasmessa, ma che il popolo dei social ha prontamente intercettato: “Se mi sono innamorata (di Barù, ndr)? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata”.

Le prime immagini della neo vincitrice del reality show di Canale 5, Jessica Hailé Selassié, sono state diffuse dal suo amico Samuel Montegrande. In un video, pubblicato su Twitter, la concorrente del Grande Fratello Vip è immortalata tra i palloncini, mentre brinda alla vittoria e commenta: “Vi amo, grazie, grazie”. Alle sue spalle si notano le sorelle Lulù Hailé Selassié che stringe tra le braccia il suo cagnolino e Clarissa Hailé Selassié. Sulla tavola imbandita non manca l’agognato sushi.

Resta il fatto che questa sesta edizione del GF Vip è stata sicuramente vivacizzata dal presunto e fragoroso “triangolo da reality” composto dal bellissimo e sensuale attore Alex Belli, dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e neo giurata de La Pupa e il Secchione 2022 Soleil Sorge e dall’attrice e influencer venezuelana Delia Duran.