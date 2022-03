Jessica Serra di Uomini e Donne parla di GF Vip, Isola dei famosi, Diego e Marika, Maria De Filippi, Tina e Gianni

Jessica Serra di Uomini e Donne parla di Grande Fratello Vip, Isola dei famosi, Diego Ceccucci e Marika Geraci, Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti in un’intervista esclusiva rilasciata in anteprima al nostro sito IGOSSIP.it. Jessica Serra ha abbandonato il chiacchierato e famoso programma tv pomeridiano di Canale 5 dopo il discusso triangolo che l’ha coinvolta insieme con Diego Ceccucci e Marika Geraci. Ora però bando alle chiacchiere, subito dopo il salto troverete l’intervista integrale a Jessica Serra!

Benvenuta Jessica Serra su IGOSSIP.it. Come sta?

Bene, grazie. Ho avuto una buona ripresa dopo il Covid.

La pandemia di Covid e ora lo spettro di una guerra mondiale, dopo l’invasione della Russia del regime di Putin in Ucraina. Qual è il suo stato d’animo?

Sicuramente sono molto preoccupata. Vedere certe immagini è deleterio… una vera e propria violenza al cuore. Si fa difficoltà a capire che l’amore è la strada guida e non la lotta al potere. La paura più grande è che da un momento all’altro le cose possano peggiorare, ma da sognatrice sono fiduciosa nel buonsenso civile. Voglio tornare a vedere la gente sorridere e non con un’arma in mano. Mio padre e mio fratello fanno parte delle forze armate e prego ogni giorno che le cose cambino in positivo. Mi restano solo loro e voglio egoisticamente che mi restino affianco come è giusto per tutti, perché questo scempio non ha senso di esistere.

Quali ripercussioni hanno avuto questi fenomeni sul suo lavoro?

Momentaneamente tutto molto statico, ne sto approfittando per studiare e crescere sempre nel settore immobiliare.

Ora parliamo di Uomini e Donne. Se lo domandano in molti: perché ha lasciato il programma di Canale 5?

Dopo la frequentazione con Diego, ho deciso di mettermi in off e grazie al Covid “per assurdo” mi sono ritrovata a fare introspezione. Ho voglia e voglio provare amore ma con una persona autentica, leale e sincera. A suo tempo avevo anticipato a Diego che volevo uscire dal programma con una scelta nel minore tempo possibile. Un sogno svanito perché l’altra persona era arrivata da poco e voleva viversi il programma a 360°, volendo volutamente creare dinamiche anche contro quello che stavamo provando entrambi. Ad oggi nel programma continuo a crederci e mi dispiace essere uscita sola e non con l’altra metà della mela. Chi lo sa, a volte immagino di ballare lì al centro studio con una cascata di petali, ma blu… e abbracciare Maria, la donna che per me è fonte di ispirazione ma lì capisci che devi ritornare con i piedi per terra.

Eventualmente vorrebbe ritornarci molto presto?

Ritornerei solo per una ragione ed è una simpatia che ho tenuto nascosta. Sicuramente mi piacerebbe prendere un caffè con questa persona che ritengo molto simile a me, ma non vi svelo il nome… è lui che deve capirlo… quindi chi lo sa…

Si è parlato molto del triangolo che ha coinvolto te, Diego e Marika. Ci potrebbe svelare qualche retroscena?

Un triangolo molto pericoloso… quando non riesci a confrontarti ma ti ritrovi con chi sino al giorno prima ti faceva i complimenti e dopo è bastato un momento di crisi per pugnalarti si commenta da solo. Non nascondo che durante una telefonata fra me e Diego, dove richiamavo all’ordine e alla compostezza verbale Marika per alcune cose che lei ha riferito ai giornali, lui si è concentrato su di me facendo domande del tipo: “Je, ma ti vedi o stai con qualcuno?” alludendo ad Armando, una sorta di gelosia astratta. Sono rimasta un po’ basita però nel profondo e mi ha fatto piacere. Sono stata anche invitata a casa loro, ma evitiamo altrimenti qua si finisce peggio del trio di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran se non quartetto. Sicuramente capisco che dall’altra parte può dar fastidio ma parliamoci chiaro: Marika resta ed è comunque una seconda scelta, aggiungo anche accomodante. Ricordiamo che quando ho lasciato Diego, la motivazione principale è che per me non aveva senso stare ancora lì, ma lui c’era da poco e voleva sfruttare l’esperienza televisiva.

Qual è la sua opinione su Tina Cipollari, Gianni Sperti e Maria De Filippi?

Gianni e Tina sono due persone a cui tengo molto, perché mi hanno sempre invitata al confronto costruttivo e per questo li ringrazio. Maria per me è una donna di cultura e spessore che non guarda la scocca di una persona ma la parte interiore, sa leggerti dentro, dono che non tutti possono vantare di avere.

Al momento nutre qualche interesse verso qualche cavaliere del trono over di Uomini e Donne?

Sì, ho un interesse e curiosità, ma preferisco non dire il suo nome.

Chi o cosa proprio non le piace di Uomini e Donne?

Chi non mi piace è fuori, conferma assoluta che non mi sbagliavo. Devo essere sincera: talune volte trovo eccessiva la presunzione e l’arroganza di alcuni personaggi. In realtà di Uomini e Donne mi piace tutto, specialmente la dedizione delle persone che ci lavorano.

Le piacerebbe partecipare a un altro programma tv o reality show? Se sì, quale?

Sì, sarebbe una bella esperienza e sono aperta a tutto. Il top è ritrovarmi al GF con il quartetto.., in quel caso potrebbe capitare di tutto non lo nascondo… (ride, ndr). Anche se amo l’Isola dei famosi, perché ti mette a dura prova e io sono per superare gli ostacoli e le difficoltà.

C’è qualcosa che ha voglia di raccontare e che non le abbiamo chiesto?

Sì, questa è una cosa che ho tenuto molto riservata ma che vergogna c’è nel raccontarla? Ho deciso di entrare nel programma, perché dopo una relazione importante, poiché ero sul punto di risposarmi, mi sono ritrovata a scoprire di essere stata tradita in un party in barca… un po’ come è successo a Giulia De Lellis. Ecco perché parlo di aver vinto le mie paure grazie al programma!