Jil Sander e Arc Teryx lanciano capsule abbigliamento sci

Jil Sander e Arc Teryx hanno lanciato capsule abbigliamento sci: tre giacche, pantaloni e un completo uomo, donna e unisex. La speciale capsule donna, uomo e unisex per Jil Sander, la collezione ideata dai direttori creativi Lucie e Luke Meier per la vita attiva all’aria aperta. Nella loro ricerca di un partner forte per produrre abbigliamento tecnico, i due designer hanno scelto l’azienda canadese Arc’ Teryx, da 30 anni impegnata su prodotti funzionali, dalle alte prestazioni.

Focalizzata su sci, snowboard e sport di montagna, la collezione è composta da tre giacche: una unisex, una da donna e una da uomo, pantaloni con bretelle e un completo intero, entrambi unisex. Lucie e Luke Meier hanno progettato nuovi volumi e forme e con l’ingegneria del team Arc’Teryx, hanno ottimizzato i capi per funzionalità e costruzione. La collezione presenta un tessuto 3L Gore-text Pro impermeabile e traspirante accentuato da sovrapposizioni di morbida pelle resistente alle intemperie. Dettagli e finiture, tasche e cerniere, sono stati studiati per garantire il massimo delle prestazioni.



Gli interni dei capi mostrano le linee tracciate dal caratteristico motivo ergonomico di Arc’Teryx e dalla costruzione a nastro micro-cucitura, evidenziando la costruzione meticolosa e specializzata. I tre colori solidi della collezione sottolineano la ritrovata sintesi tra scopo e design: bianco, nero e un blu-grigio che ricorda la profondità dei ghiacciai.

“Entrambi – spiegano i Meier – siamo cresciuti trascorrendo del tempo in montagna godendoci gli sport invernali ma non siamo mai riusciti a trovare capi che bilanciavano alte prestazioni con un’alta qualità estetica. Alla fine, con Arc’Teryx, azienda che abbiamo sempre ammirato per il rigore e l’impegno nella ricerca, abbiamo avuto la possibilità di progettarli”.

