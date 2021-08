Joele Milan e il corna gate, il tronista attaccato dalla sua ex fidanzata: “Sei la delusione della mia vita”

Joele Milan ha registrato le sue prime puntate da neo tronista di Uomini e Donne ed è al centro di una bufera. Lui ha 26 anni, è veneto ed è pluritatuato. Abita in provincia di Venezia, è diplomato in Ragioneria e Sistemi Informativi Aziendali e lavora in un concessionario d’auto nella sua città. Joele è un grande appassionato di sport, soprattutto basket e calcio, che pratica da quando è piccolo.

Sempre nelle primissime puntate di Uomini e Donne, Joele Milan ha rivelato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata proprio con il suo migliore amico. Avrebbe infatti beccato la sua ex fidanzata a letto con il suo migliore amico. Per questo il ragazzo ha detto che non si fida facilmente di chi ha davanti.

Ieri sera l’ex fidanzata di Joele è sbottata su Instagram: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita“.

Ma non è finita qui. Una follower di Deianira Marzano ha rivelato altri dettagli piccanti su Joele: “Era fidanzato e per anni ha tradito la fidanzata, in discoteca con altre tipe. Poi stava su Tinder, Loovo, lo conosco molto bene, ha sempre voluto farsi pubblicità in tutti i modi e il suo obiettivo non è l’amore e si vedrà poi alla fine del programma“.

Oltre a Joele gli altri tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne sono Roberta, Matteo Fioravanti e Andrea Nicole.

La nuova edizione di U&D inizia davvero con il botto!