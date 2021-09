Joseph Lantillo si racconta a IGOSSIP.it: intervista a Mister Italia 2021

Joseph Lantillo si racconta in esclusiva ai microfoni del nostro sito IGOSSIP.it. Il giovane siciliano ed ex postino ha vinto Mister Italia 2021 durante la finalissima che si è svolta il 7 agosto a Pescara dove hanno preso parte tante stelle del mondo dello spettacolo italiano: Federico Moccia, Manuela Arcuri, Jo Squillo, Beppe Convertini, Leo Gassmann, Roberta Beta e tanti altri grandi nomi che hanno risposto all’invito del patron Claudio Marastoni. Joseph è stato incoronato dalla madrina Manuela Arcuri. Durante la finalissima sono stati premiati con la fascia di “Mister Italia on the Web” Mattia Bertolino, “L’uomo ideale d’Italia” a Tiziano Ciardi, “Un bello per il Cinema” a Riccardo Poscente, “Il volto più bello d’Italia” ad Alessandro Guidetti, “Il Modello d’Italia” a Nicolò Bizzarri, Sasha Morganti ha vinto la fascia di Mister Italia Fitness, Andrea Schiano Lomoriello è il nuovo “Mister Italia Fiction” e “Mister Talento” a Gianluca Guadagno. Ora però conosciamo meglio il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile, Mister Italia 2021. Subito dopo il salto trovate l’intervista integrale a Joseph Lantillo.

Benvenuto Joseph Lantillo su IGOSSIP.it. Cosa ricordi con grande gioia e orgoglio della finalissima di Mister Italia 2021?

Il momento della mia proclamazione… è stata una rivincita personale visto che anni a dietro ero stato escluso dallo stesso perché non ritenuto all’altezza.

Per te è un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo o soltanto una bellissima esperienza personale?

Oltre a essere stata un’esperienza bellissima, spero mi possa offrire diverse opportunità lavorative.

Qual è il tuo più grande desiderio professionale? E quello privato?

Lavorare nel mondo dello spettacolo in generale è sempre stato un mio sogno. Sarebbe il massimo riuscire a intraprendere questo percorso. Ma sono una persona che non aspetta le occasioni ma se le crea da sé… per questo continuerò i miei studi con la speranza di avere un ulteriore opportunità lavorativa in futuro.

Che tipo di figlio sei?

Mi piace essere autonomo e quindi non un peso per la mia famiglia, sono molto presente in ogni momento se hanno bisogno di me. Sanno che ci sarò sempre.

Finora qual è il più grande insegnamento che hai imparato dalla vita?

Ho imparato a non aspettarmi nulla dalla vita e a vivere alla giornata. Penso che non è la vita ad insegnarci qualcosa, bensì il modo con cui scegliamo di viverla e le scelte che facciamo.

Quali VIP o star segui con piacere sui social?

Non seguo molto il mondo dei vip sui social, ma quando posso mi fa piacere seguire un personaggio come Taylor Mega.

Quale rapporto hai con i social network?

Mi piace molto usare i social per interagire con i miei followers e dare consigli quando mi è possibile.

Parteciperesti a Uomini e Donne o a qualche reality show?

Sì, parteciperei a Uomini e Donne e in altri reality… credo che possa essere una bella esperienza.

Hai mai pensato di diventare modello?

Mi piace il mondo dello spettacolo in generale. Quindi sì. Ho preso in considerazione anche di entrare a far parte del mondo della moda.

Qual è il tuo motto di vita?

Vivi e lascia vivere!

Quali sono i tuoi hobby?

Mi piace molto lavorare sul mio fisico e quindi passo molto tempo in palestra. Questa mia passione mi ha portato a intraprendere gli studi per la facoltà di Scienze Motorie.

Chi o cosa non sopporti del mondo dello spettacolo?

Dire di non sopportare è troppo, non conoscendo fino in fondo questo mondo.

Cosa ti fa arrossire?

Basta poco, ad esempio una parola dolce detta nel momento giusto.