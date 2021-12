Justin Bieber celebra il decennale dall’uscita di Under the mistletoe con Christmas Love

Justin Bieber celebra il decennale dall’uscita di Under the mistletoe con una canzone natalizia intitolata Christmas Love per la gioia dei suoi numerosi fan e ammiratrici scatenate. Il 27enne cantautore, musicista e attore canadese ha rilasciato il visual video di Christimas love, traccia presente nella deluxe version dell’album, con le produzioni di DreamBear e Tim Fox/Bang Sangho.

Justin Bieber – Foto: Facebook

Il brano parla di amore ricambiato e di avere accanto la persona dei propri sogni, colei che si vorrebbe e si desidera, e quando avviene, non si necessita di altro (“Tell santa i’m cool this year, My present is standing right here, Thank god above for my very own christmas love”).

La clip animata è incentrata su una località sciistica innevata dove un giovane visitatore si ritrova con il cuore spezzato, ma alla fine prevalgono l’allegria e l’amore.

Christmas Love di Justin Bieber: il video ufficiale

La discografia di Justin Bieber: gli album

2010 – My World 2.0

2011 – Under the Mistletoe

2012 – Believe

2015 – Purpose

2020 – Changes

2021 – Justice

Le Tournée di Justin Bieber

2009 – Urban Behavior Tour

2010/11 – My World Tour

2012/13 – Believe Tour

2016/17 – Purpose World Tour

2022/23 – Justice World Tour

Premi e riconoscimenti

2 Grammy Award per Where Are Ü Now e per 10’000 Hours;

2 MTV Video Music Awards, uno per se stesso e uno per il singolo U Smile;

20 MTV Europe Music Awards;

12 American Music Awards, sei per se stesso, uno per l’album My World 2.0, uno per l’album Believe, uno per l’album Purpose, uno per Sorry, uno per Where are Ü Now e uno per Love Yourself;

2 Brit Awards;

15 Billboard Music Awards;

Un MTV Movie Awards;

15 Teen Choice Awards, dodici per se stesso, uno per l’album My World 2.0, uno per il singolo Boyfriend e uno per il singolo Beauty and a Beat;

7 MuchMusic Video Awards, due per se stesso, due per il singolo Baby, due per Somebody to Love e uno per Boyfriend.