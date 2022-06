Kaotika è il nuovo singolo di Simone Panetti featuring Naska, G.Bit e Mike Lennon. Il brano fa parte di “LiveTape 3.0” (ex “TwitchTape”), il terzo volume del format ideato da Simone Panetti, streamer tra i più seguiti in Italia e artista musicale.

Kaotika esce in esclusiva su Brots, marketplace italiano di pubblicazione, scambio e vendita di NFT, tra i pochissimi al mondo focalizzato sulla musica, l’unico che permette di acquistare direttamente sull’app. Brots è un marketplace user friendly che dà la possibilità di pagare in euro e non richiede alcuna conoscenza del mondo crypto.

Questo format di scrittura, composizione, registrazione e pubblicazione online di brani musicali nasce nel 2021 durante una serie di dirette Twitch in cui Simone Panetti ha coinvolto i fan anche per realizzare le produzioni musicali e le copertine dei brani. Il precedente volume, “TwitchTape volume 2”, composto da 3 brani (uno con il feat. di Naska e Mike Lennon), ha raggiunto i primi 3 posti nella classifica mondiale di SoundCloud in meno di 12 ore.

Questa volta l’artista ha deciso di pubblicare “Kaotika” – primo brano del terzo volume – in NFT e in esclusiva su Brots e così spiega questa iniziativa: “Non mi risulta siano usciti altri NFT musicali in Italia, anche per questo ho voluto realizzare questa idea, fare questo esperimento. I miei fan così possono diventare proprietari di una copia di un mio brano e mi piace l’idea di lasciare loro qualcosa, e non una scimmia con gli occhiali ma un brano musicale”.

