Karina Cascella affossa Gemma Galgani: “Non ci vuole il chirurgo, ma lo psicologo”

Karina Cascella ha affossato duramente la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, che si è rifatta di recente anche il seno. La chiacchieratissima dama torinese si è rifatta il seno anche perché vuole essere d’esempio per tutte quelle donne della sua età che non hanno il coraggio di fare quello che ha fatto lei. Finora l’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti si era rifatta i denti, le labbra, il lifting e ora anche il décolleté.

Gemma Galgani, l’acerrima nemica di Tina Cipollari a Uomini e Donne ha aumentato le dimensioni del suo seno grazie a un’operazione chirurgica: «Ho ceduto alla vanità lo ammetto – ha fatto sapere a Nuovo Tv -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta (…) Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo».

Le possibili critiche non interessano a Gemma Galgani: «Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri (…) Mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero».

L’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella, l’ha duramente attaccata: “Non ci vuole il chirurgo, ma lo psicologo. Tu metti un seno sodo, sicuramente perché con la protesi la pelle viene tirata, su un addome flaccido o su una gamba flaccida, non per parlare male, ma perché il corso del tempo quello fa… ha poco senso…”.

Ha poi chiuso l’argomento con un’altra stoccata al vetriolo: “Se deve fare sempre qualcosa per piacere a qualcuno perché non riesce a stare da sola, allora è un altro tipo di problema: là non ci vuole il chirurgo, ci vuole lo psicologo”.

Anche l’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, ha parlato di problema psicologico per Gemma Galgani, commentando la sua ultima operazione di mastoplastica additiva.