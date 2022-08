Kasabian, il nuovo album è The Alchemist’s Euphoria. Il settimo album della band di Leicester arriva a cinque anni di distanza dal precedente lavoro, For Crying Out Loud. L’album è stato registrato nello studio di Sergio Pizzorno, il Sergery, che si trova nella sua casa a Leicester. Il cantautore, chitarrista e produttore di origini italiane ha definito The Alchemist’s Euphoria “un lavoro coeso, con dei brani che devono stare insieme”, una caratterista che lo differenzia dagli album precedenti.

Pizzorno ha spiegato: “È decisamente un tipo di musica che ti fa sentire come se tutto fosse possibile. Ed è veramente emozionante perché, come sempre, questa band può andare davvero in qualsiasi direzione possibile”.

L’album è stato prodotto da Sergio Pizzorno e Fraser T. Smith ed è stato preceduto da tre singoli, Alygatyr, Scriptvre e Chemicals.

I Kasabian arriveranno in Italia il prossimo 16 ottobre per esibirsi all’Alcatraz di Milano.

Kasabian, album The Alchemist’s Euphoria: la tracklist

Alchemist Scriptvre Rocket Fuel Strictly Old Skool Alygatyr Æ Space The Wall T.U.E (The Ultraview Effect) Stargazr Chemicals Æ Sea Letting Go

Chi sono i Kasabian?

I Kasabian sono un gruppo musicale britannico formatosi nel 1997 a Leicester. Fanno parte del gruppo sin dagli esordi il chitarrista, tastierista, cantante e paroliere Sergio Pizzorno e il bassista Chris Edwards, mentre dal 2005 è membro ufficiale della band anche il batterista Ian Matthews. Dagli esordi hanno fatto parte della band il polistrumentista e paroliere Christopher Karloff e il cantante Tom Meighan, che hanno lasciato la formazione rispettivamente nel 2006 e nel 2020. Dopo l’uscita di Meighan, è entrato nella formazione ufficiale del gruppo anche il chitarrista Tim Carter, a lungo turnista per la band. Dall’uscita di Karloff, Pizzorno è l’unico compositore di tutti i brani dei Kasabian.

La band può vantare il record di nove nomination ottenute in una sola edizione degli NME Awards e una serie di cinque album di inediti di fila al primo posto nella classifica britannica degli album.