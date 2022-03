Kat Dennings: biografia, carriera, 2 Broke Girls, Instagram e curiosità

Kat Dennings si è fatta notare per il ruolo di Max Black nella serie 2 Broke Girls, ma in realtà dietro quel personaggio c’è molto di più. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei!

Kat Dennings- foto instagram.com

L’attrice Kat Dennings si è dimostrata perfetta nei panni di Max Black grazie all’esperienza collezionata con i suoi progetti precedenti.

Tuttavia è innegabile che sia stato 2 Broke Girls a regalarle il successo internazionale e permetterle di vestire i panni della giovane astrofisica Darcy Lewis nel Marvel Cinematic Universe.

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere su Kat Dennings per carpirne ogni sfumatura interpretativa.

Biografia

Katherine Victoria Litwack, alias Kat Dennings, è nata a Bryn Mawr (stato della Pennsylvania) il 13 giugno 1986 da Gerald J. Litwack (farmacista) ed Ellen Judith Litwack (logopedista e poetessa).

Kat è la più piccola di cinque fratelli e ha studiato da privatista per la maggior parte del tempo, diplomandosi a soli 14 anni.

Ha coltivato il suo amore per la recitazione, grazie al sostegno della madre, leggendo e recitando commedie ogni pomeriggio sin dall’infanzia. Per questo motivo ha preso lezioni di recitazione e ha partecipato a numerosi provini.

Nel 2002 la famiglia Litwack si è trasferita a Los Angeles per supportare il lavoro di attrice di Kat a tempo pieno.

Carriera

La carriera di Kat Dennigs comincia con vari spot pubblicitari, ma inizia a prendere forma quando compare in un episodio di Sex and the City.

Il debutto televisivo le regala molti altri ruoli sul piccolo schermo: Raising Dad dal 2001 al 2002; Attenzione: fantasmi in transito nel 2002; Senza traccia, Perfetti… ma non troppo, The Snobs e CSI – Scena del crimine nel 2003; Sudbury nel 2004; Clubhouse e CSI: NY nel 2005; E.R. – Medici in prima linea dal 2005 al 2006; 2 Broke Girls dal 2011 al 2017; The Newsroom nel 2014; Drunk History dal 2015 al 2018; How May We Hate You? nel 2018; Dollface dal 2019 al 2022; WandaVision nel 2021.

L’attrice non ha trascurato neanche il piccolo schermo con film come Nata per vincere del 2004; Down in the Valley, 40 anni vergine e London del 2005; FBI: Operazione tata del 2006; Charlie Bartlett del 2007; La coniglietta di casa e Nick & Norah – Tutto accadde in una notte del 2008; Il mistero della pietra magica, Arlen Faber e Defendor del 2009; Daydream Nation del 2010; Thor del 2011; Renee – La mia storia del 2012; Thor: The Dark World del 2013; Suburban Gothic del 2014; Hollywood Adventures del 2015; Friendsgiving del 2020.

Doppiatrice

Non solo attrice. Kat Dennigs si è lasciata ammaliare dal fascino del doppiaggio e ha prestato la voce ad alcuni personaggi delle più famose serie animate: American Dad (2009-2010), Robot Chicken (2012), I Simpson (2017), Dallas & Robo (2018), Big Mouth (2017-2020) e What If…? (2021).

Videoclip

Kat Dennigs sembra amare l’arte in ogni sua forma e per questo ha partecipato anche a vari videoclip, tra i quali ricordiamo Get the Girl Back degli Hanson del 2013 e Everybody Sins di Andrew W.K. del 2021.

Lato hot

Capelli scuri, occhi azzurri, pelle chiarissima, labbra carnose e curve generose: Kat Dennings è sexy naturalmente senza neanche volerlo e non ha paura di mostrarlo.

Per questo l’attrice americana non teme di farsi vedere nuda o di mostrare i suoi punti di forza in vari scatti social.

Blog

Kat Dennings ama fare blogging. Ha curato un blog personale dal 2001 al 2010, salvo poi virar verso il video blogging su YouTube.

L’apertura del canale ufficiale su YouTube ha reso l’attrice una video blogger esperta con un certo seguito.

Riconoscimenti

Il talento di Kat Dennings è stato riconosciuto non solo dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori attraverso nomination e premi.

Tra le candidature ricevute ci sono: Miglior attrice in un film commedia o musicale per Nick & Norah – Tutto accadde in una notte ai Satellite Awards nel 2008; Choice Movie Actress: Music/Dance per Nick & Norah – Tutto accadde in una notte ai Teen Choice Awards nel 2009; Miglior performance rivelazione femminile per Nick & Norah – Tutto accadde in una notte agli MTV Movie Awards del 2009; “Amiche del cuore” preferite in una serie TV per 2 Broke Girls ai People’s Choice Awards del 2014; per Miglior attrice non protagonista in una miniserie, serie antologica o film per la televisione per WandaVision agli Hollywood Critics Association nel 2021.

Per quanto riguarda i riconoscimenti, invece, Kat Dennings ha ricevuto il premio Miglior attrice per Renee – La mia storia ai Crystal Reel Awards nel 2012.

Rapporto con la religione

Kat Dennings è nata e cresciuta in una famiglia di fede ebraica ma, pur non avendo nascosto l’importanza dell’ebraismo nel suo passato, non è praticante.

“È una parte importante del mio passato, ma, di fatto, la religione non fa parte della mia vita”, ha dichiarato al The Jewish Journal of Greater Los Angeles.

Al BlackBook, invece, l’attrice ha rivelato di dedicarsi alla meditazione trascendentale e di vivere lontano dai vizi più comuni. “Io non bevo, non fumo e non mi piace avere intorno persone che lo fanno”.

Vita privata

Kat Dennings è fidanzata? Quello che sappiamo è che l’attrice ha avuto una relazione con il cantante Josh Groban dal 2104 al 2016.

Nel 2021 ha iniziato una relazione con il musicista e cantante Andrew W.K. e ha annunciato il loro fidanzamento su Instagram.

È vero che Kat Dennings e Tom Hiddleston sono usciti insieme? Entertainment Tonight ha dichiarato che i due attori si sono frequentati nel 2010 mentre recitavano nel film Thor, vista la loro complicità al Comic-Con, ma la storia non è mai stata confermata. Inoltre l’attore usciva con Susannah Fielding in quel periodo.

Instagram e social

Kat Dennings ha un profilo Instagram molto seguito in cui pubblica post di ogni genere, complice il suo amore per il blogging.

Tra i post più apprezzati dell’attrice si sono gli scatti che la immortalano nella vita di tutti i giorni, le foto che esaltano le sue curve mozzafiato e le news di suoi progetti.

L’attrice è molto attiva anche su Twitter in cui twitta contenuti provocanti e sarcastici con una certa frequenza.