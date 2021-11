Katarina Raniakova è su tutte le furie. Nonostante la diffida da parte del suo ex marito Alex Belli, anche lei come Mila Suarez ha deciso di parlare. Come ben sapete Alex Belli ha diffidato sia Mila Suarez che la sua ex moglie Katarina Raniakova. Il bellissimo modello, attore e fotografo non vorrebbe incontrare nessuna delle due nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Ma Mila non si è fatta di certo intimorire dalla diffida e ha raccontato tutto su Instagram Story, mentre, Katarina Raniakova ha inviato un messaggio all’influencer Deianira Marzano.

Katarina Raniakova e Alex Belli a Venezia – Foto: Facebook

Katarina Raniakova: “Sono sempre io la moglie di Alex Belli”

La moglie dell’attuale concorrente del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha rivelato a Deianira Marzano di non aver mai divorziato dal bellissimo e sensuale attore e modello, pertanto il loro matrimonio è ancora valido.

“Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”.

Mila Suarez contro Alex Belli

Ieri la modella e influencer marocchina ha dichiarato che Belli sarebbe un traditore seriale ed ha aggiunto che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 non avrebbe davvero sposato Delia Duran.

“Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’ – ha dichiarato l’ex gieffina -. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”.

Ma non è finita qui! Mila ha poi aggiunto: “Ora sono felice di essere scappata da lui. Capite che lui parla d’amore dopo che conosce una donna da una settimana? Ma quale sentimento può nascere in un giorno o due tale da farti mettere in dubbio il tuo attuale rapporto?! Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità”.

