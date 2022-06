Katia Ricciarelli verso Tale e Quale Show 2022: salta la sua partecipazione come opinionista al GF Vip 7

Katia Ricciarelli verso Tale e Quale Show 2022. La guest star del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini era in lizza come possibile opinionista al Grande Fratello Vip 7, dopo l’addio di Sonia Bruganelli e la mancata riconferma di Adriana Volpe. Ora Katia Ricciarelli ha fatto ben intendere tra le lettere che è pronta per la sua avventura come concorrente allo show di Carlo Conti su Raiuno, declinando l’invito del direttore di Chi e conduttore tv Alfonso Signorini come opinionista al GF Vip 7.

Katia Ricciarelli – Foto: Instagram

Intervistata da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, l’ex moglie di Pippo Baudo è sembrata più propensa ad accettare Tale e Quale Show. Katia Ricciarelli ha infatti dichiarato: “Partecipare a Tale e Quale Show? Se trovo le canzoni giuste sì, può darsi. Devo trovare i personaggi giusti, ecco sì e poi voglio provare, mi piacerebbe”.

Katia Ricciarelli e la sua esperienza al GF Vip 6

Finita spesso al centro di aspre e durissime polemiche, Katia Ricciarelli ha parlato in questi termini della sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip 6: “Il Grande Fratello Vip? Lo rifarei sicuramente fino allo scadere del primo contratto, poi probabilmente non continuerei perché è stato troppo lungo per ogni sopportazione umana. Devo dire però che mi ha temprata moltissimo. In quella casa ho imparato tantissime cose, c’è sempre da imparare in ogni esperienza. Tre mesi non li rinnego però poi basta. Volevo andare a casa mia, vedere il mio cagnolino, riprendere il mio lavoro, insomma tante cose”.

Il conduttore tv e giornalista Alfonso Signorini è stato spesso al centro di roventi polemiche per l’atteggiamento troppo accondiscendente assunto nei confronti della sua amica Katia. Molte esternazioni di dubbi gusto sono state volutamente trascurate, contrariamente a quanto sia successo ad altri concorrenti.

Le sue affermazioni di dubbio gusto e al vetriolo rivolte alle sorelle Selassié e a Miriana Trevisan hanno sempre fatto scalpore e suscitato una marea di polemiche in Rete.