Kena Mobile lancia un’offerta incredibile: DAZN, Serie A, TIMVISION e Infinity+ a un prezzo vantaggioso. Chi è alla ricerca di un unico abbonamento comprendente anche un’offerta telefonica questa proposta all-in-one che prende il nome di TIMVISION Flash, lanciata al prezzo promozionale di 19,99 euro/mese per 4 mesi, è davvero conveniente soprattutto se si sommano i costi dei singoli servizi inclusi (TIMVISION, DAZN e Infinity+), ma non è adatta a chi cerca una tariffa telefonica che mette a disposizione un gran numero di GB o minuti ed SMS illimitati (è previsto infatti un piano a consumo).

L’offerta Kena TIMVision Flash ricaricabile sostanzialmente prevede:

35 centesimi al minuti verso tutti i numeri senza scatto alla risposta

verso tutti i numeri senza scatto alla risposta 25 centesimi per ogni SMS

per ogni SMS 1GB di traffico dati sotto rete 4G (download a 60Mbps – upload a 30Mbps)

dati sotto rete 4G (download a 60Mbps – upload a 30Mbps) COSTO: 19.99€ al mese per i primi 4 mesi e poi 29,99€

per i primi 4 mesi e COSTO SIM: 0€

COSTO di attivazione: 55.99€ di cui 19,99€ come anticipo e 36€ divisi in 12 rate mensili da 3€)

Non solo però perché all’offerta si aggiungono gratuitamente:

DAZN con tutta la Serie A TIM (10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League

(10 partite su 10 per ogni turno, di cui 7 in esclusiva), la ed i migliori match della La Uefa Champions League di Infinity+

di Infinity+ Puoi guardare i contenuti con 2 dispositivi diversi contemporaneamente

Tantissime altre competizioni sportive , per tutti gli appassionati

, per tutti gli appassionati Film e serie TV italiani e internazionali, tantissimi cartoni animati e le produzioni originali TIMVISION

italiani e internazionali, tantissimi e le produzioni originali TIMVISION Tutto l’intrattenimento, il lifestyle ed il crime, con il catalogo completo di discovery+.

Il meglio di film, serie TV e programmi di intrattenimento trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni.

Nello specifico con DAZN vedi tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e tutta la Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out, fino al 2024. Oltre al calcio Italiano, il grande calcio internazionale con LaLiga, la Copa Libertadores, oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Oltre al calcio, tutti gli appassionati in Italia potranno godere di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.

Con Infinity vedi film, serie tv, documentari e le dirette di 104 partite a stagione della Champions League del triennio 2021-2024. A queste si aggiungono le 17 partite a stagione della Champions League 2021-2024. In più, con TIMVISION, hai il catalogo di eventi live e On Demand di Eurosport e per tutta la famiglia non solo sport ma tanto intrattenimento: film, le serie tv e le produzioni originali, i cartoni animati, tutto il catalogo di Discovery+, il meglio dei programmi Mediaset degli ultimi 7 giorni.