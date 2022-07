Kiave e Musteeno lanciano il disco di Street Arts Academy. Risulta già online per l’etichetta indipendente Gatto Pirata Dischi, il video di “Complesso di lancio” in cui le due posse track dei rapper di Street Arts Academy, “Complesso di lancio Pt. 1 (Discovery 1)” e “Complesso di lancio Pt. 2 (Space shuttle)”, sono mixate in una sola traccia. Il video anticipa l’uscita, prevista per il 30 giugno, del disco di Street Arts Academy nato dai laboratori tenuti da Musteeno e Kiave.

I due rapper hanno selezionato 8 giovani talenti durante i loro laboratori: Alessandro Dusted, Tya Kid, Elle, Sconer, Tommynid, Voodoo Vee, Crawler e Hell Motz. Questi daranno voce al primo disco di Street Arts Academy, che si intitolerà “B.I.B.L.E.” e avrà tutte le produzioni musicali di Sick Budd. Kiave e Musteeno hanno curato la direzione artistica dell’album e “Complesso di lancio Pt. 1 (Discovery 1)” e “Complesso di lancio Pt. 2 (Space shuttle)” sono gli unici due brani in cui figurano anche le loro due voci.

Street Arts Academy è un’associazione di promozione sociale attiva sul territorio di Milano, Varese e Como, che propone attività formative condotte attraverso le discipline classiche e gli elementi della cultura hip hop (MCing, DJing, writing, b- boying, beatmaking, beatboxing ecc.). La voglia e l’esigenza di produrre un album sono nate dalla passione, dalla convinzione, dalle capacità tecniche e dalla disciplina dimostrate da alcuni dei partecipanti ai laboratori di scrittura e improvvisazione.

Il video è diretto da Butterfly Studios.