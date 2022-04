Kisé è il nuovo singolo di Lous and the Yakuza: testo, traduzione e video

Kisé è il nuovo singolo della cantante belga Lous and the Yakuza. Il brano è un’anticipazione di un nuovo progetto discografico che vedrà la luce in autunno. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Kisé è il nuovo singolo di Lous and the Yakuza: il testo

Kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé.

T’étais faux déjà bien avant tout ça

C’était pas ta faute mais c’tait celle des autres

J’aurais dû t’aider à soigner tes maux

On finira à deux au commissariat

Je changerais pas qui t’es même si j’ai le choix

Je suis seule, nuit bercée dans tes bras

C’est tout c’que je demande de toi.

On m’avait d’jà dit que c’était la folie

J’sais pas c’qui m’a pris, tout ça pour cette nuit

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy.

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé.

Les gens nous regardent dès que j’ai rien à voir

Vous avez la boca, ils veulent tous être contre toi

C’est bien qu’ils ne peuvent pas, mais ils veulent tous t’avoir

On a pas besoin d’ça, on est très bien comme ça

Si on en a marre, un jour futur, de s’voir

Faudra prévoir, une signature, un pas

Pas que le soir, on finisse dans le tracas

T’es mon territoire, fallait s’battre pour t’avoir.

On m’avait d’jà dit que c’était la folie

J’sais pas c’qui m’a pris, tout ça pour cette nuit

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy

On m’avait d’jà dit que c’était la folie

J’sais pas c’qui m’a pris, tout ça pour cette nuit

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy.

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

Kisé, kisé, kisé, kisé

À deux dans l’moshpit, aux pieds, nos Yeezy.

Kisé è il nuovo singolo di Lous and the Yakuza: la traduzione

Bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia.

Eri falso molto prima di tutto questo

Non è stata colpa tua ma degli altri

Avrei dovuto aiutarti a guarire i tuoi disturbi

Finiremo insieme al commissariato

Non cambierei chi sei anche se avessi la possibilità di scegliere

Sono sola, la notte cullata tra le tue braccia

Questo è tutto ciò che ti chiedo.

Mi era già stato detto che era una follia

Non so cosa mi sia preso, tutto questo per questa notte

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy.

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia.

La gente ci guarda appena non ho niente da fare

Hai la bocca, tutti vogliono essere contro di te

È un bene che non possano, ma tutti vogliono averti

Non ne abbiamo bisogno, stiamo bene così

Se saremo stanchi, un giorno in futuro, di vederci

Servirà pianificare una firma, un passaggio

Non solo la sera, finiamo nei guai

Sei il mio territorio, ho dovuto lottare per prenderti.

Mi era già stato detto che era una follia

Non so cosa mi sia preso, tutto questo per questa notte

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy

Mi era già stato detto che era una follia

Non so cosa mi sia preso, tutto questo per questa notte

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy.

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia.

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia

Bacia, bacia, bacia, bacia.

In due in pista, ai piedi, le nostre Yeezy.

Kisé è il nuovo singolo di Lous and the Yakuza: il video