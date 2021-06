Kiss me again è la nuova composizione per pianoforte di Giovanni Allevi

Kiss me again è la nuova composizione per pianoforte del celebre pianista, compositore e scrittore Giovanni Allevi. Dopo l’album Equilibrium per pianoforte e orchestra sinfonica e Hope per coro polifonico e orchestra, ritorna al suo strumento prediletto con un brano per Pianoforte Solo. Kiss me again, questo il titolo della composizione disponibile su tutte le piattaforme digitali, racconta gli abbracci, i baci e i momenti di incertezza che tutti noi abbiamo condiviso e vissuto.

Giovanni Allevi – Foto: Facebook

Il famoso e popolare artista ha annunciato così il suo nuovo lavoro: “Kiss me again segna il mio ritorno al pianoforte dopo un lungo periodo di riflessione. La ballad è un’esplosione lenta e leggera di positività. Spero possa regalare a tutti l’entusiasmo per un nuovo inizio, la voglia di ricominciare ad inseguire i propri sogni, senza darla vinta al destino. Avere finalmente la possibilità di eseguirla dal vivo nei prossimi concerti estivi è un’emozione travolgente, perché mi riporta al tormento, alle speranze e alla gioia liberatoria che tutti abbiamo attraversato e che stiamo ancora vivendo”.

L’intenzione del brano al pianoforte è immediata quanto efficace, come spiegato dalla sua genesi dallo stesso Giovanni Allevi: “Un percorso interiore, dal tormento iniziale al sollievo e alla luce. Una musica calma e rilassante che incanta al primo ascolto. Il dialogo tra due melodie – una lineare e definita, l’altra concitata e tendente verso l’apice dell’emozione – crea un’emozione ancora più intensa nell’ascoltatore”.

Kiss me again è tratta del primo singolo di una raccolta più ampia di inediti per pianoforte solo che il compositore italiano ha creato durante questi tempi di grandi sconvolgimenti collettivi, interpretando le speranze dell’umanità, la voglia di vivere e respirare, il desiderio di un futuro radioso.

Album in studio di Giovanni Allevi

1997 – 13 dita

2003 – Composizioni

2005 – No concept

2006 – Joy

2008 – Evolution

2010 – Alien

2012 – Sunrise

2013 – Christmas for you

2015 – Love

2017 – Equilibrium

2019 – Hope

Raccolte

2008 – Allevi All

2008 – Giovanni Allevi 2005-2008

2009 – Il nuotatore

2012 – Secret Love

2018 – The Very Best Of



Concerti/DVD

2017 – Joy tour 2007

2009 – Arena di Verona – DVD version