La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini approda a Miss Italia: Gaia passa alle semifinali

La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini è approdata a Miss Italia: la 18enne Gaia Nicolini è passata alle semifinali. Miss Italia è il concorso nazionale di bellezza femminile più famoso, storico e rinomato. Per molte ha rappresentato e tuttora rappresenta un trampolino di lancio verso il mondo dello spettacolo.

Gaia Remolini – Foto: Instagram

A partecipare alle selezioni a volte sono anche le figlie di personaggi famosi, come il caso della figlia dell’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi, Guendalina Tavassi.

Nei giorni scorsi la stessa Guendalina l’aveva immortalata mentre sfilava in passerella e da mamma orgogliosa aveva scritto sui social: “Sei bellissima amore mio”.

La giovane, che ha festeggiato i 18 anni solo lo scorso mese di giugno, si è iscritta alle selezioni di Miss Italia 2022 per la Regione Lazio approdando in semifinale. La gioia per lei e mamma Guendalina è incontenibile.

L’ex gieffina e naufraga vip dell’Isola dei famosi, Guendalina Tavassi, ha infatti pubblicato nelle sue story una foto della figlia con indosso il costume del concorso con il numero 5. A corredo dell’immagine ha poi scritto: “Passata Gaietta alla semifinale”.

Per lei ora inizia un nuovo step che si preannuncia sempre più difficile. Dopo la semifinale infatti si aprirebbero le porte della finalissima.

Quest’anno Miss Italia è pronta a riaffermarsi nei palinsesti televisivi. Saranno 160 le ragazze che si qualificheranno alle prefinali nazionali, 8 per ciascuna Regione che saranno scelte in base ai diversi eventi in giro per tutta Italia. Poi ci saranno le rappresentanze delle varie fasce. Quest’anno saranno: Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema e, in abbinamento agli sponsor del concorso, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Sport Givova, Miss Kissimo Biancaluna.

Ad una selezione di questa ha partecipato anche Gaia, quella per Miss Eleganza posizionandosi al quarto posto. Ora in famiglia e non solo fanno tutti tifo per lei. In bocca al lupo Gaia anche da parte della nostra redazione!