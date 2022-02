La Fuerza è il nuovo EP in spagnolo di Christina Aguilera

La Fuerza è il nuovo EP in spagnolo della celebre cantautrice, attrice, produttrice discografica, ballerina ed ex modella statunitense Christina Aguilera. La vincitrice di cinque Grammy Awards, che ha collezionato più di 250 dischi tra oro, platino, multiplatino vendendo, tra album e singoli, più di 100 milioni di dischi, ha pubblicato il suo secondo progetto discografico interamente in lingua spagnola dopo Justin & Christina, EP realizzato nel lontano 2003 con la partecipazione di Justin Timberlake, progetto realizzato per promuovere il Justified & Stripped Tour.

Christina Aguilera – Foto: Facebook

La prima anticipazione del progetto è stata il singolo Pa’ Mis Muchachas, pubblicato lo scorso ottobre. Una seconda anticipazione, invece, è stata pubblicata a novembre, il singolo Somos Nada.

Il singolo di lancio di La Fuerza, invece, è Santo, singolo che vede la partecipazione di Ozuna, il “re” del reggaeton portoricano. Con questo EP, la famosa e popolare popstar ha voluto rendere omaggio alle proprie radici ecuadoregne.

L’ultimo album pubblicato da Christina Aguilera, invece, è Liberation, rilasciato nel 2018, dal quale sono stati estratti i singoli Accelerate, Fall in Line e Like I Do.

Al Los Angeles Time ha dichiarato che intende pubblicare materiale inedito fino alla fine di quest’anno e che La Fuerza rappresenta il primo capitolo di un progetto che sarà suddiviso in tre parti.

La Fuerza di Christina Aguilera: la tracklist dell’EP

Ya Llegu Pa’ Mis Muchachas Somos Nada Santo Como Yo La Reina

La discografia di Christina Aguilera

Album in studio

1999 – Christina Aguilera

2000 – Mi reflejo

2001 – My Kind of Christmas

2002 – Stripped

2006 – Back to Basics

2010 – Bionic

2012 – Lotus

2018 – Liberation

Raccolte

2008 – Keeps Gettin’ Better – A Decade of Hits

Colonne sonore

2010 – Burlesque (con Cher)