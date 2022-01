La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022: Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice?

La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022: la famosa e popolare presentatrice tv e attrice campana Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice del programma tv di Italia 1? Il rumor circola da diverse settimane sul web e sicuramente la trattativa è serratissima. L’ex conduttrice di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso è pronta per questa nuova sfida televisiva, ma avrebbe dettato alcune condizioni per questo programma. Quali?

Barbara d’Urso in total red – Foto: Facebook

L’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla vorrebbe ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.

L’ha rivelato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui la nota e chiacchierata conduttrice tv avrebbe fatto alcune richieste prima di firmare il contratto. Infatti nel cast Barbararella vorrebbe le sue opinioniste fisse, Paola Caruso e Maria Monsè. Quest’ultima è stata subito eliminata dal Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini e si è detta pronta a partecipare: “Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me. Quindi certo che sì, lo rifarei. Appena uscita dalla casa avrei potuto dire ‘ci metto una pietra sopra’, invece non è così lo rifarei. Però potrei fare anche L’Isola dei Famosi, io non escludo mai nulla. La Pupa e il Secchione? Perché no? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni. La voglia di fare televisione ce l’hanno tutti quelli che partecipano a questi show”.

