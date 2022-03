La Pupa e il Secchione Show 2022: concorrenti, novità e data di inizio

È tutto pronto per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show che vedrà Barba d’Urso al timone e andrà in onda da oggi martedì 15 marzo: l’appuntamento è in prima serata su Italia 1. Ecco cosa aspettarci!

La Pupa e il Secchione Show- foto instagram.com

Mancano poche ore al ritorno de La Pupa e il Secchione Show in tv e finalmente avremo modo di captare l’energia di questo mix di storie e risate.

La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso andrà in onda a partire da oggi martedì 15 marzo e ogni martedì in prima serata su Italia 1 per un totale di 8 puntate.

L’arrivo dell’ex dottoressa Giò alla conduzione è la prima novità di questa edizione, ereditando il ruolo che è stato di Enrico Papi e Federica Panicucci nella prima edizione del 2006, Enrico Papi e Paola Barale nella seconda edizione del 2006, Paolo Ruffini e Francesca Cipriani nella terza edizione del 2020 e Andrea Pucci e Francesca Cipriani nella quarta edizione del 2021.

“Ci saranno pupe e pupi, secchione e secchioni. Concorrenti conosciuti e non che vivranno in una villa da sogno – racconta Barbara d’Urso nel promo dello show – E poi ci sarà una giuria agguerritissima. Sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento”.

Il confronto tra i due mondi, quello della cultura e quello dell’apparenza, questa volta si svilupperà in modo diverso: non più secchioni e secchione che provano a coinvolgere le pupe e i pupi nello studio e pupi e pupe intenti a migliorare l’aspetto estetico e sociale dei secchioni e delle secchione. Si darà spazio al reality.

Le coppie vivranno in una villa e lì si “alleneranno” per mettersi alla prova direttamente al cospetto di giuria e conduttrice in studio. Verrà dato spazio anche alle dinamiche tra i protagonisti.

Barbara d’Urso ha svelato il cast di questa edizione de La Pupa e il Secchione Show: chi sono protagonisti?

Nella categoria “pupe e pupi” ci sono le showgirl Flavia Vento (showgirl ed ex modella), Paola Caruso (showgirl), Mila Suarez (modella ed ex di Alex Belli), Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria), Asia Valente (modella e influencer), Mirko Gancitano (promesso sposo di Guenda Goria), Francesco Chiofalo (ex protagonista di Temptation Island) e Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini).

Lato “secchioni” troviamo Nicolò Scalfi (campione del programma Caduta Libera) e Aristide Malnati (archeologo ed esperto dell’antico Egitto). Tutti gli altri concorrenti si faranno conoscere stasera.

A giudicare le prove e le dinamiche da reality show ci saranno giudici d’eccezione: Antonella Elia e Federico Lauri (per tutti Federico Fashion Style). Manca ancora il nome del terzo giudice, anche se qualcuno ha fatto il nome di Soleil Sorge.

Tuttavia, considerando la positività al Covid di Antonella Elia, probabilmente sarà sostituita temporaneamente da Dayane Mello.

Non ci resta che sintonizzarci alle 21.20 su Italia 1 e scoprire il contesto scanzonato de La Pupa e il Secchione Show.