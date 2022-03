La Pupa e il Secchione Show 2022: confermati i nostri scoop su Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Mila Suarez

La Pupa e il Secchione Show 2022: confermati i nostri scoop esclusivi sulla partecipazione in qualità di concorrenti vip dell’ex tentatore di Temptation Island Vip Francesco Chiofalo, dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ed ex gieffino vip Aristide Malnati e dell’ex gieffina e showgirl Mila Suarez.

Barbara d’Urso in total red – Foto: Facebook

Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha confermato i nostri scoop su Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Flavia Vento nel cast come concorrenti: “Sarà un reality, ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico… ci saranno tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e tante secchione, pupi e pupe conosciuti e non conosciuti…”. Noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in esclusiva lo scoop su Francesco Chiofalo il 21 febbraio scorso.

L’8 febbraio scorso vi abbiamo svelato in esclusiva la partecipazione di altri due concorrenti vip: la bellissima e sensuale fashion blogger, modella e showgirl marocchina Mila Suarez (ex fidanzata dell’attore e gieffino vip Alex Belli) e del noto famoso archeologo, giornalista e mummiologo Aristide Malnati.

Nel cast dei concorrenti vip de La Pupa e il Secchione Show 2022 figurano anche Marialaura De Vitis e Vera Miales.

Oggi la famosa e popolare conduttrice tv campana ha poi lanciato il nuovo promo de La pupa e il secchione show in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere chi sono i vip che hanno deciso di accettare la sfida: Flavia Vento, il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, Francesco Chiofalo, Aristide Malnati e Paola Caruso. Barbara d’Urso ha poi rivelato che tutti i concorrenti de La pupa e il secchione show 2022 vivranno in una villa da sogno: “Ci saranno pupi e pupe, secchione e secchione, concorrenti conosciuti e non che vivranno in una meravigliosa villa tutti insieme…”.

Confermati nella giuria de La pupa e il secchione show Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ci sarà anche un/a terzo/a giurato/a, il suo nome non è però stato ancora svelato: “C’è un terzo giurato o terza giurata, che ancora è segreto/a anche per noi perché dobbiamo ancora capire delle cose…”. Di chi si tratta? Ovviamente di lei: la grande protagonista del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge!

#ESCLUSIVA per tutti gli amici di #Pomeriggio5: un nuovo promo per scoprire i primi protagonisti conosciuti de #LaPupaeilSecchioneShow! ?



Da martedì 15 marzo in prima serata su #Italia1 e in streaming su @MediasetPlay! pic.twitter.com/dt0wr16ZKA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 2, 2022

La Pupa e il Secchione Show 2022 debutterà martedì 15 marzo su Italia 1, il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip su Canale 5.