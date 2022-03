La Pupa e il Secchione Show 2022, ultime news e indiscrezioni. La conduttrice tv ed ex gieffina vip Maria Teresa Ruta ha rifilato una bella stoccata al vetriolo nei confronti dell’attuale compagna del suo ex marito Amedeo Goria, Vera Miales. Ospite nel salotto tv di Barbara d’Urso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato che Vera Miales voleva qualche copertina di giornale di cronaca rosa e fare un reality show… e alla fine ci è riuscita.

Maria Teresa Ruta, Vera Miales e Amedeo Goria – Foto: IlSussidiario,net

Diversi mesi fa, quando Amedeo Goria era recluso nella Casa del GF Vip 6, Vera Miales aveva fatto parlare di lei per una finta gravidanza e un finto tradimento. Ora è stata “premiata” come concorrente de La Pupa e il Secchione Show 2022.

A Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta è stata molto diretta e ha lanciato qualche stoccata a Vera: «L’ho incontrata una volta da te in un tuo salotto, un anno fa circa. Giustamente ha detto mi sono fidanzata con Goria. Benissimo è un problema di Amedeo, vista la grande differenza di età. (…) Detto questo non sono mai stata contattata, non l’ho mai vista ad una festa. Alla festa di Gianamedeo lei non c’era, neanche negli eventi di famiglia».

La relazione fra il suo ex e la Pupa avrebbe i giorni contati: «È una delle tante ragazze che ha voluto una copertina, voleva fare un reality e ci è riuscita. Non volevo offendere io ne ho ricevute, accolte tante a casa mia di ex di Goria. Le ho conosciute e sono durate da Natale a S. Stefano. Questa sta durando un po’ di più, ben venga».

Ha anche ricordato quando Vera è andata a trovare Amedeo durante la sua reclusione nell’ultima edizione del GF Vip mentre era uscita la notizia (che si è poi rivelata falsa) di una sua gravidanza: «Ti ha raccontato quanto è stato male in quei tre giorni che Vera ha detto di essere incinta? Quanto ha sofferto? A noi si. Ma scherzi! Una bugia così grossa per un’ospitata al GF, ma dai…».