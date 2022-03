La Pupa e il Secchione Show 2022: Mila Suarez provoca Mirko Gangitano, Guenda Goria è avvisata

La Pupa e il Secchione Show 2022: ultimi gossip e news. Nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5, gli opinionisti hanno commentato l’avvicinamento “pericoloso” e “chimico” tra la sensuale e perspicace modella e influencer marocchina Mila Suarez e il bel videomaker e fotografo Mirko Gangitano, fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e pianista Guenda Goria. I due dormono insieme e questo elemento non fa certamente dormire sonni tranquilli all’ex gieffina vip. Mila Suarez ha già colto più di un’occasione per buttarsi tra le braccia di Mirko Gancitano. C’è davvero la possibilità di rivedere il copione chimico di Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran del GF Vip 6?

Mila Suarez tra le braccia di Mirko Gangitano in vasca – Foto: Twitter di Pomeriggio 5

Guenda Goria ha ammesso di essere gelosissima del suo compagno, che presto diventerà anche marito: “Ovviamente sono contenta per lui, io da casa controllerò tutto con molta attenzione, seguirò bene il programma. Voglio vedere cosa farà. Sono gelosa da pazzi, ma davvero tanto. Quindi per il mio bene e il suo mi auguro che si comporterà bene come sempre. Certo, mi fido di lui, però sono anche un po’ preoccupata, perché come ho già detto sono tanto gelosa. Poi dovete sapere che lui quando dorme abbraccia chiunque abbia accanto. Questo mi agita un pochetto“.

Calma Guenda, calma ??#Pomeriggio5#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/i9i4XdAy7H — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 18, 2022 La popolare e famosa conduttrice tv Barbara d’Urso ha dichiarato a Pomeriggio 5: “Io devo dare una brutta notizia a Guenda Goria. Il futuro marito Mirko, fa coppia con Mila Suarez, dormono nello stesso letto. La notizia che sto per dare a Guenda è che Mila nella villa, non smette di provocare Mirko. Che insomma, bravissimo ragazzo e secchione, ma è fatto di carne e ossa. Lui però è molto rigoroso e vedremo cosa succederà“.

Mila Suarez durante la prima notte con Mirko Gancitano ha voluto avvisare il pupo: “Sai che è da tanto che io non dormo con un uomo? Stasera io sono non preoccupata, di più fidati”.

In ESCLUSIVA a #Pomeriggio5 le immagini della prima notte di Mila e Mirko nella Villa de #LaPupaeilSecchioneShow ?



Come la prenderà Guenda Goria? pic.twitter.com/dOkFHd726L — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 17, 2022

Non contenta l’ex compagna di Alex Belli ha anche provocato Guenda Goria dal confessionale del nuovo reality di Italia 1: “Io se fossi al posto di Guenda Goria e amassi davvero il mio uomo, sarei molto agitata. Se vedessi il mio fidanzato dormire con una donna o anche soltanto toccarla, non sarei affatto contenta. Assolutamente non sarei tranquilla. Quindi tesoro bella impara a prendere qualche medicina per tranquillizzarvi. prendi una camomilla quando vedrai la puntata, te lo consiglio“.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!