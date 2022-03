La Pupa e il Secchione Show 2022, Mila Suarez su Mirko Gancitano: “Mi prende la mano e mi fa sentire in imbarazzo”

La Pupa e il Secchione Show 2022, ultime news e anticipazioni. La bellissima e sensuale showgirl, modella, influencer ed ex gieffina marocchina Mila Suarez e il secchione e influencer italiano Mirko Gancitano sono sempre al centro del gossip e sono di sicuro i protagonisti più chiacchierati di questa edizione del programma tv di Italia 1, condotto per la prima volta da Barbara d’Urso. Le dichiarazioni fragorose di Mila Suarez hanno più volte indispettito la fidanzata di Mirko Gancitano, la pianista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Guenda Goria.

Alcuni giorni fa Mila Suarez aveva invitato Mirko Gancitano a cambiare fidanzata, scatenando l’ira di Guenda Goria. Ieri a Pomeriggio 5, la famosa e popolare presentatrice televisiva Barbara d’Urso ha lanciato uno scoop su Mila e Mirko con dichiarazioni molto scoppiettanti.

“Ci sono delle novità su Mila Suarez – ha esordito Barbara d’Urso -, che ha fatto un confessionale molto particolare a La Pupa e il Secchione Show. Voi sapete che Mirko sta per sposarsi con Guenda Goria. Mila sta seducendo Mirko, ma attenzione, perché lei sostiene che lui sia molto attratto. Guenda non credo sarà molto felice di quello che sentiremo. Perché la pupa sostiene che Mirko, mentre sono a letto, le prende la mano. Pare che la mattina lei si svegli con lui addosso che le tiene la mano. Questi sono chiusi da settimane, dormono insieme, lui sta molto attento ad evitare di ingelosire Guenda, ma non è facile. Perché stai a letto con una bella ragazza… potrebbe esserci una sorta di cedimento, ma io spero che non ci sia”.

ESCLUSIVA a #Pomeriggio5! Un confessionale inedito di Mila Suarez: "Il fidanzato di Guenda Goria ci prova con me" ?#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/brloSl1ZME — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Nel confessionale l’ex fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez, ha confermato tutto: “Ho notato delle cose che mi mettono in difficoltà. Quando andiamo a dormire io sento… lui è vicino a me, si avvicina e mi prende la mano e mi fa sentire in imbarazzo. Penso che io gli piaccio un bel po’. Noi donne certe cose le capiamo anche dallo sguardo. Io ogni tanto quando guardo Mirko negli occhi, vedo gli occhiettini che luccicano sempre di più”.

Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!