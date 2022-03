La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso ha preso il via ieri sera su Italia 1 con buoni ascolti tv e share. La prima puntata della nuova edizione del programma tv di Mediaset ha subito fatto registrare la prima lite tra la concorrente pupa Mila Suarez e la giurata Soleil Sorge. Uno scontro al veleno che era stato già anticipato da alcune chicche velenose lanciate dall’ex gieffina marocchina su Instagram Story all’indirizzo della grande protagonista della sesta edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip.

Mila Suarez ha dato della falsa e arrivista a Soleil Sorge. L’ex gieffina vip ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha replicato: “Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te? Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. Fa niente lasciatela parlare alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto. Dire che sono cattiva perché litigo con ragazze straniere è una bella scusa. Tanto dici queste cose solo per farti vedere. Tu mi attacchi per far parlare di te, non tanto per discutere. Io cambio uomini come le mutande? Quella tesoro mio mi sa che sei tu. E ringraziami, perché evito di entrare nel merito, perché proprio tu non dovresti dire queste cose. E adesso rilassati”.

Mila ha controreplicato: “Assolutamente no, perché abbiamo fatto la pace con lui. Forse te rosichi ora perché lui ti ha scaricata alla fine del GF Vip. Sì bella sei stata scaricata. Sì ho fatto delle storie su di lei, ma non per il suo aspetto, ma per la sua falsità e aggressività. Ormai io la conosco bene lei. Tu sei anche preparata e attacchi le ragazze straniere che non sanno parlare bene l’italiano. Così hai fatto anche con Delia, l’hai attaccata e fatta soffrire. Far star male una ragazza è una cosa orrendissima. Poi sei brava solo a parlare, ma a fatti?”.

Ha poi concluso: “Facci vedere quello che sai fare invece di parlare e basta. Sai soltanto dire tante ca***te. Tu sei stata la prima ad attaccarti ad Alex, grazie a lui hai avuto tutto. Ho visto il GF Vip e dico la mia. Hai capito che lui era il protagonista e tu sei furba. Tu utilizzi le persone per arrivare in tv e lo fai da sempre. Così come hai fatto con tutti i tuoi ex fidanzati. Li hai usati tutti e cambi gli uomini come cambi le mutande. Meglio chiudere altrimenti tiro fuori anche i tuoi…”.